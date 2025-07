Crollo di via Mariti, va in carcere l'ingegnere Carlo Melchiorre

Carlo Melchiorre, ingegnere indagato per il crollo di via Mariti, va in carcere. Il 16 febbraio 2024 il crollo del cantiere dell'Esselunga causò cinque morti, tutti operai. Il 1 luglio è stata eseguita un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione di ingegnere per 9 mesi, che era stata emessa lo scorso aprile.

La sostituzione della misura interdittiva è stata sostituita con la custodia cautelare in carcere a causa di ripetute violazioni accertate dalla procura di Firenze nel prosieguo delle indagini. Polizia e polizia postale hanno effettuato perquisizioni e sequestro.