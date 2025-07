Metrocittà, attivo il centro operativo Antincendi boschivi

Attivo dal 7 luglio al 31 agosto 2025, salvo proroghe del periodo alto rischio incendi boschivi, il centro operativo Aib, antincendi boschivi, presso la sede di via dell’Olmatello della Città Metropolitana di Firenze. "Tre - spiega Mssimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato alla Protezione civile- le importanti attività all’interno della Sala della Prociv della Metrocittà: la sorveglianza del territorio attraverso le telecamere del progetto regionale Fireweb, la verifica delle segnalazioni e la possibilità di intervenire".

L’antincendio boschivo è un'attività che prevede il monitoraggio continuo del territorio attraverso i pattugliamenti svolti da associazioni di volontariato e dagli operai forestali, in questo caso, di Città metropolitana e anche Unioni dei Comuni. Dalla sala del Centro operativo provinciale viene gestita la lotta attiva.

Poi il raccordo con la sala dei Vigili del fuoco per verificare ulteriormente le segnalazioni. Nel video vediamo nel pratico in cosa consiste il monitoraggio con le webcam.

Fondamentale, però, è anche la prevenzione, per cui i cittadini, proprietari di terreni prossimi a zone boschive e semplici residenti in normali abitazioni, giocano un ruolo importante.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ricorda il divieto, fino al 31 agosto, di effettuare abbruciamenti di residui vegetali su tutto il territorio regionale e di accensione fuochi ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno, comunque, osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

Chiunque avvisti un incendio è pregato di segnalarlo tempestivamente al numero verde regionale 800.425.425 o al numero di emergenza unico europeo 112.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate