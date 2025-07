Montelupo guida il primo Progetto di Paesaggio integrato con un Contratto di Fiume

La Regione Toscana ha ufficialmente approvato, con delibera di Giunta n. 824 del 23 giugno 2025, lo schema di accordo per la realizzazione dello studio di fattibilità del Progetto di Paesaggio le “Valli di Pesa e Virginio”, un’iniziativa strategica promossa dal Comune di Montelupo Fiorentino in qualità di capofila e sostenuta dai nove Comuni bagnati dal torrente.

Il progetto rappresenta un modello innovativo di integrazione integrazione tra pianificazione paesaggistica e contratti di fiume, il primo in Toscana a tentare questa connessione. Nasce come evoluzione della strategia di fruizione e valorizzazione del Parco agricolo multifunzionale della Pesa, già delineata nel piano d’azione del Contratto di Fiume e ora candidata ad entrare a pieno titolo nella pianificazione regionale, insieme a elementi propri della strategia sulla risorsa idrica.

L’ambizione è di poter giungere a una lettura unitaria del bacino idrografico della Pesa, appartenente a ben 4 ambiti paesaggistici regionali diversi e spesso percepito come un territorio vallivo trasparente, e a una sua ricostruzione identitaria.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 50.000 Euro da parte della Regione Toscana per l’elaborazione dello studio di fattibilità, diviso su gli esercizi 2025 e 2026. Detto stanziamento potrebbe essere integrato da erogazioni liberali di imprese di valle, interessate allo sviluppo di dettaglio di alcune delle azioni ipotizzate nell’accordo, attraverso lo strumento dell’artbonus regionale. Dette erogazioni godono di un payback del 40% in credito d’imposta IRAP.

L’accordo coinvolge tutti i Comuni rivieraschi tra le province di Firenze e Siena, ovvero Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino (capofila), Montespertoli, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa e Scandicci. Sia l’Autorità di Distretto dell’Appennino settentrionale che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno hanno dato disponibilità a collaborare a questo progetto così ambizioso.

Il progetto mira ad allineare le strategie locali condivise in sede di Contratto di Fiume con gli strumenti di pianificazione della Regione (Piano di indirizzo territoriale - PIT) con valenza di Piano Paesaggistico, prevedendo azioni concrete come la riforestazione del corridoio ecologico del fiume, il restauro della morfologia fluviale, la costruzione di invasi e di altri sistemi di accumulo della risorsa idrica, l’integrazione paesaggistica ed ecologica delle aree industriali. Una suggestione importante riguarda il Virginio e la sua profonda e peculiare valle, con la valorizzazione dell’area in foce e una percorrenza in mobilità dolce tra Ginestra Fiorentina a Tavarnelle Val di Pesa per un sviluppo lineare di circa 18 chilometri.

L’elaborazione del Progetto di Paesaggio porterà a uno studio di fattibilità che darà vita a un procedimento del Consiglio regionale, che per Legge prevede un processo partecipativo, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) fino all’auspicata approvazione, e in seguito alla valutazione delle osservazioni, alla sua adozione. Una volta approvato dal Consiglio regionale, il Piano diventerà vincolante per i Comuni aderenti, che lo dovranno recepire nei propri strumenti urbanistici.

Per Lorenzo Nesi, assessore del Comune di Montelupo Fiorentino “Si tratta di un passo decisivo verso un modello territoriale integrato, resiliente e sostenibile, che valorizza l’identità e il capitale naturale delle valli di Pesa e Virginio, in tutela degli ecosistemi e in risposta agli effetti del cambiamento climatico. Proveremo a immaginare e disegnare la Val di Pesa del 2050, risolvendo problemi e valorizzando peculiarità paesaggistiche sul corso del torrente dal Chianti all’Arno mediceo.”

"Ringrazio l'Assessore regionale Baccelli per aver, fin dal suo intervento al Convegno del Contratto di Fiume a Scandicci a inizio 2024, proposto il finanziamento di questo ambizioso progetto di paesaggio sulle Valli di Pesa e Virginio. La speranza è che le importanti imprese localizzate in valle colgano l'occasione per supportane in sussidiarietà la stesura con donazioni Artbonus su aspetti a cui sono direttamente interessate.", auspica il Sindaco Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

