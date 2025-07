Muore a 86 anni Ildo Vigni, grande tifoso dell'Empoli dal sorriso buono

È morto nella notte all'età di 86 anni Ildo Vigni. Tutta la Xmediagroup, Radio Lady e gonews.it, si stringono intorno alla figlia Sabrina, compagna dell'amministratore dell'azienda, Alessandro Dimitrio.

Vigni da alcuni giorni era ospite dell'hospice San Martino dopo alcuni problemi di salute. Lascia la moglie Lida, le figlie Cristina e Sabrina, i generi Roberto e Alessandro e i nipoti Allegra e Lorenzo.

Nato nel 1939 a Murlo, in provincia di Siena, si era trasferito per amore a Empoli nel 1966 dove ha lavorato come trasportatore di mobili fino al 1998. Oltre che per la moglie e le due figlie, proprio a Empoli aveva coltivato un altro amore, quello per l'Empoli Calcio. Un grande tifoso degli azzurri, "ha avuto l'abbonamento fino al 2020, dopo il Covid si era spaventato e non andava più, ma ascoltava tutte le partite su radio Lady e le notizie sull'Empoli erano il suo primo pensiero al mattino", raccontano i familiari. Era appassionato anche di podismo, e aveva partecipato a varie corse amatoriali.

"Un uomo estremamente ottimista nonostante i problemi di salute, sempre sorridente, ma soprattutto e buono con tutti", così lo descrivono i familiari che ci tengono anche a "ringraziare tutto il personale sanitario dell’ospedale di Empoli e dell’Hospice San Martino per le amorevoli cure, la dedizione e l’affetto con cui hanno accudito il nostro amato Ildo"

La salma sarà stata esposta nella casa di riposo V.Chiarugi a Empoli fino a domani alle 14.30, prima della cerimonia funebre che si terrà nel Santuario della Madonna del Pozzo a Empoli alle ore 15.

Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione di gonews.it e di Radio Lady 97.7

