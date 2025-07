Nuovi laboratori, spazi e dotazioni nelle scuole del Pistoiese: oltre 270mila euro da Fondazione Caript

Escape room didattiche per creare sfide a tema, un laboratorio attrezzato a bar caffetteria, nuovi giardini per scuole d’infanzia allestiti con giochi accessibili a tutti. Sono alcuni dei progetti che gli istituti scolastici della provincia di Pistoia potranno realizzare grazie al bando Scuole in movimento 2025 di Fondazione Caript.

Il bando mette a disposizione complessivamente 274.556 euro per cofinanziare ventidue progetti. Per dodici di questi, il contributo di Fondazione Caript coprirà l’80% delle spese previste.

«Con Scuole in movimento - dichiara Luca Gori, presidente di Fondazione Caript - vogliamo contribuire a trasformare la scuola in un ambiente sempre più aperto, inclusivo e stimolante, dove l’apprendimento si arricchisce grazie a spazi e metodi innovativi. Sostenere le progettualità del sistema dell’istruzione significa investire nella qualità dell’educazione e contrastare le disuguaglianze, promuovendo il benessere di studentesse e studenti attraverso il coinvolgimento, la partecipazione e l’accessibilità. Questo bando rappresenta una leva concreta per dare valore alle energie educative presenti sul territorio, contribuendo a sviluppare le competenze di cui potrà beneficiare la nostra comunità».

Realizzare una “palestra” per allenare al pensiero critico è l’obiettivo del progetto “La stanza delle sfide e delle idee” dell’Istituto comprensivo Sestini di Agliana. Destinato principalmente a studentesse e studenti della scuola media, l’iniziativa prevede, tra l’altro, la creazione di un ambiente con escape room per stimolare alla soluzione di problemi in modo collaborativo e con giochi incentrati, a esempio, sul design di oggetti di uso quotidiano da produrre con materiali non convenzionali.

Tra i progetti più curiosi c’è anche “Cafè Academy” dell’Istituto omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese. La scuola montana vuole attrezzare un laboratorio come bar caffetteria, da utilizzare per attività didattiche pratiche. Ragazze e ragazzi delle classi superiori dovranno assicurare la funzionalità della struttura, curandone tutti gli aspetti. L’obiettivo è valorizzare capacità sia manuali che organizzative, con particolare riguardo a studenti con bisogni educativi speciali.

In Valdinievole con Scuole in movimento la Fondazione cofinanzia il progetto #Multilaboratorio, ideato dall’Istituto comprensivo Berni di Lamporecchio. Si tratta della riorganizzazione di spazi, con l’utilizzo di varie tecnologie, per realizzare un percorso didattico trasversale, che aiuti in particolare chi ha più difficoltà di apprendimento. L’intervento sviluppa, con l’acquisizione di nuove dotazioni, il progetto complessivo avviato dall’Istituto Berni per trasformare progressivamente tutte le sue aule in aule polifunzionali.

Diversi degli interventi sostenuti dal bando riguardano la realizzazione o il riallestimento di giardini e spazi esterni alle scuole. Tra questi c’è la completa risistemazione del giardino della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Marconi-Frosini di Pistoia. Da marzo 2024, infatti, la scuola ha perso tutti i suoi arredi esterni, rimossi perché deteriorati. Nel giardino, dunque, saranno tra l’altro collocati tavoli, sedie e panchine in legno, giochi modulari, piccole aree attrezzate per la lettura, lavagne per attività all’aperto, altalene, scivoli, attrezzi per esercizi fisici, tunnel e casette. La riqualificazione avverrà assicurando l’accessibilità dei percorsi.

Tra gli altri progetti che riguardano spazi esterni c’è quello per rinnovare il giardino della scuola dell’infanzia Trovamici dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Ponte Buggianese. La scuola ospita oltre 80 bambini che potranno usufruire di un nuovo allestimento che include un’altalena utilizzabile da tutti, un gazebo, una giostra e vari pannelli di gioco per stimolazioni sensoriali. La scuola ha previsto anche un’osservazione sistematica degli alunni per valutare come il nuovo spazio risponda alle loro esigenze e che apporto dia alle attività didattiche.

Tutti gli esiti di Scuole in movimento 2025 sono pubblicati su fondazionecaript.it nella sezione “Bandi e modulistica”.

