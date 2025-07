Panchine 'giganti' per il turismo e educazione al Rispetto a scuola: le mozioni di Monteluponelcuore approvate

Soddisfazione per il gruppo consiliare Monteluponelcuore-Centrodestra per Montelupo che, nello scorso consiglio comunale del 30 giugno, "ha portato a casa" alcuni risultati positivi come l'approvazione, all'unanimità, di due mozioni.

"Incassiamo la fiducia di tutta l'assemblea - spiega il presentatore delle due mozioni Federico Pavese - su due argomenti, la valorizzazione del territorio in chiave turistica e la sensibilizzazione nelle scuole, e non solo, sul rispetto dell'altro, che porteranno sicuramente valore aggiunto alla nostra comunità".

Nei fatti, la prima mozione approvata, riguarda la possibilità di dotare il territorio montelupino di una o più "Big Bench", ovvero una o più panchine giganti, da installare in punti panoramici del territorio montelupino: “Il circuito nazionale delle Big Benches - spiega Pavese - conta già oltre 200 panchine giganti dislocate in tutta Italia. Ci sono percorsi turistici, con tante pagine social dedicate, che promuovono la visita delle panchine giganti per far scoprire panorami e territori che altrimenti resterebbero fuori dalle normali rotte turistiche di massa. La realizzazione di una Big Bench, magari abbellita e personalizzata con elementi tipici montelupini in ceramica e vetro, sarebbe a costo zero per l’amministrazione comunale, con una progettazione fornita gratuitamente dall’associazione nazionale che se ne occupa è una realizzazione, poche migliaia di euro davvero, coperta, nei costi, da sponsor locali”.

I luoghi papabili? “A me piacerebbe il belvedere in riqualificazione sul Castello ma anche le colline di Pulica - conclude Pavese - comunque la mozione impegna proprio la giunta a individuare luoghi adatti e da valorizzare”.

La seconda mozione, a firma sempre Pavese, per il gruppo consiliare formato anche dalla capogruppo Maddalena Pilastri e dal consigliere Giuseppe Madia, impegna la giunta a celebrare adeguatamente la Giornata del Rispetto, istituita in base alla legge nazionale n. 70 del 17 maggio 2024. La giornata ha come importante obiettivo la prevenzione e il contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo e il semplice rispetto reciproco fra esseri umani.

“È dovere di ogni ente locale diffondere principi come rispetto, uguaglianza e solidarietà - argomenta Pavese - e ci fa piacere l’unanimità consiliare su questi temi. Grazie all’approvazione, il tavolo della comunità educante sarà riempito di un ulteriore contenuto da diffondere soprattutto attraverso le istituzioni scolastiche ma non solo.”

La data prescelta per la celebrazione della Giornata del Rispetto è il 20 gennaio, data legata alla nascita di Willy Monteiro Duarte, il giovane che il 6 settembre 2020 a Colleferro, sacrificò eroicamente la propria vita per difendere quella di un amico, vittima di un brutale atto di violenza.