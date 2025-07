Passaggio del Martelletto al Rotary Club di Santa Croce: Antonio Martini è il nuovo presidente

Giovedì 3 luglio 2025 presso il ristorante “IL CAVALIERE” località Le Vedute, si è tenuta la cerimonia ufficiale del Passaggio del Martelletto del Club Rotary Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del cuoio, momento simbolico e significativo in cui il Presidente uscente cede il testimone al Presidente entrante per l’anno rotariano 2025/2026.

Il Past President Claudio Bartali, che ha portato a compimento l’annuale mandato, a seguito delle dimissioni del Presidente Stefano Giannotti , alla presenza di tutti i soci e loro ospiti, dell’assistente del Governatore del Distretto Andrea Parisi, del Past Governor Pietro Belli, del P.D.G. Arrigo Rispoli, del Vice-Sindaco del Comune di Santa Croce sull’Arno Sonia Boldrini e di altri due esponenti dell’Amministrazione Comunale, di Don Andrea Pio Cristiani fondatore e presidente del movimento Shalom, dei presidenti di alcune associazioni di Santa Croce sull’Arno, ed alcuni dei presidenti dei Rotary Club di San Miniato, di Fucecchio Santa Croce e dell’E.Club Distretto 2071, ha eseguito il passaggio delle consegne alla guida del Club in favore di Antonio Martini.

Il passaggio del martelletto è più di una semplice cerimonia, rappresenta la continuità e il rinnovamento all'interno dell'organizzazione. E’ stata occasione per il Presidente uscente Claudio Bartali, per ripercorre le attività ed i progetti realizzati durante l’anno rotariano ed un importante momento di riflessione e celebrazione, dove sono stati illustrati i risultati ottenuti e premiati alcuni soci per l’impegno e le iniziative perseguite. Bartali, nel suo discorso, ha richiamato i principi rotariani, i concetti di amicizia e di “fare service”.

Il Governatore uscente Pietro Belli con il suo intervento ha elogiato il Club per l’ottimo lavoro svolto in questi primi tre anni di vita e consegnato un Certificato di apprezzamento della Rotary Fondation, ricordando anche che nel corso del Congresso Distrettuale a fine annata 24/25 il Club fu premiato quale terzo classificato per il prezioso contributo comunicativo nella rivista distrettuale.

A conclusione del suo intervento il Presidente uscente ha conferito il titolo di socio onorario al Past Governor Pietro Belli per la vicinanza e collaborazione che in questi primi tre anni non ha mai fatto mancare al club.

Dopo la cerimonia del passaggio del collare il presidente entrate Antonio Martini ha presentato la sua visione per il nuovo anno, ispirata al motto del Rotary International “Unite for Good” (uniti per fare del bene), ed alla continuità nell'azione rotariana. Ha illustrato i punti più importati del suo programma, indicando sia i progetti di service programmati, sia le iniziative a carattere ludico/ricreativo finalizzate a

favorire l’aggregazione e la socializzazione tra i soci.

Il Presidente entrante Antonio Martini ha poi conferito ai Past President Giorgio Bosco e Claudio Bartali il Premio Paul Harris Fellow (PHF), la massima onorificenza concessa dal Rotary International per il loro contributo di servizio e per aver promosso la comprensione e le relazioni amichevoli tra le persone.

Infine è stato presentato il nuovo Consiglio Direttivo composto dal Vicepresidente Andrea Orsini, dal Past President e segretario Claudio Bartali, dal tesoriere Guido Carugi, dai prefetti Carlo Gazzarrini e Piero Pinori, dal presidente “in coming” Fausto Bianchi, dai consiglieri Paolo Giannoni, Augusto Casani, Sandra Pandolfi, Eleonora Maffei. Alla carica di presidenti delle commissioni di Club sono stati nominati Massimo Ciarini, Andrea Agnesi, Stefano Lazzeri, Sara Bianchi e Samanta Caponi.

La serata si è conclusa con un generale “in bocca al lupo” al Presidente Antonio Martini ed alla sua squadra nella certezza che il club sarà sempre di più un punto di riferimento per la nostra comunità, un luogo dove si cresce insieme e si lavora per il bene comune al di sopra di ogni interesse personale, come ci insegna il nostro motto.

