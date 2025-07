FdI Pontedera: “L’ordinanza anti-alcol è inutile. Serve un vero piano per la città”

“La nuova ordinanza del sindaco che vieta la vendita di alcolici in contenitori di vetro e metallo in alcune zone del centro è, nei fatti, un provvedimento inutile. L’ennesima misura spot per mascherare l’assenza di una strategia complessiva sulla sicurezza”. Dichiarano Matteo Bagnoli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, e Daniela Luperini, presidente del circolo FdI di Pontedera.

“Quanto accaduto nella notte in via Mameli – con automobili vandalizzate e vetri lasciati a terra da chi aveva abusato di alcol – conferma che c’è un problema. Ma limitarne la vendita solo all’interno di una zona ristretta del centro è una misura che colpisce esclusivamente gli esercenti, senza risolvere nulla. Chi vuole compiere atti incivili può benissimo acquistare bottiglie altrove e portarle dentro l’area del divieto. Siamo di fronte all’illusione della sicurezza, non a un intervento reale”.

“Ci saremmo aspettati ben altro. Un piano strutturato di rigenerazione urbana, a partire dal recupero di immobili abbandonati che generano degrado e insicurezza – come l’ex Enel e l’ex Consorzio Agrario. Ci saremmo aspettati un controllo serrato sugli affitti, in particolare nei quartieri più problematici come la Stazione o i Villaggi, dove in molte abitazioni vivono numeri indefiniti di persone, spesso irregolari. E soprattutto – proseguono – ci saremmo aspettati un’interlocuzione seria con il Governo per ottenere più forze dell’ordine”.

“Ma niente di tutto questo è stato fatto o anche solo pensato. Solo un’ordinanza che sembra più un tentativo di lavarsi la coscienza che un provvedimento utile a qualcosa. Nessuna visione di città, nessuna strategia a lungo termine, nessun progetto concreto di riqualificazione e integrazione. Il nulla, ancora una volta.”

“Del resto – concludono Bagnoli e Luperini – da un’amministrazione che arriva persino a difendere gli spacciatori in consiglio comunale, cosa ci si può aspettare? Intanto, i cittadini pagano ogni giorno sulla propria pelle l’incapacità di chi governa Pontedera”.

Fonte: FdI Pontedera - Ufficio Stampa

Notizie correlate