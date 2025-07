Premio Vero, ecco i 16 libri finalisti: la non fiction che aiuta a capire il presente

Il Premio Vero è un premio dedicato ai migliori libri giornalistici e divulgativi pubblicati in Italia nell’ultimo anno, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Peccioliper e il Post: per dare spazio e apprezzamento all’impegno di autori ed editori dedicati a “spiegare il mondo”, come dice lo slogan di comunicazione del premio.

La rosa dei 16 titoli candidati della prima edizione del Premio Vero, selezionati da una giuria di esperti presieduta da Marino Sinibaldi e composta da Ludovica Lugli, Luca Sofri, Fabrizio Franceschini e Giovanni Volpi, è stata annunciata il 15 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino.

In un circuito a tappe che si propone di tener conto delle diverse esperienze di lettura da parte di critici, di librai e di lettori, tra il 16 maggio e il 1° luglio, venti librerie indipendenti da tutta Italia, individuate con il criterio di rappresentare organicamente il territorio nazionale, attraverso il loro voto saranno chiamate a formare una classifica e una shortlist di quattro finalisti che sarà annunciata il 9 luglio a Peccioli.

Una giuria di 250 lettori tra gli abbonati del Post, a cui, da quest’anno, si sommerà il contributo del Circolo di lettura Non Fiction di Peccioli che parteciperà con un voto, esprimerà la preferenza per uno dei titoli finalisti, decretando il vincitore del Premio Vero che verrà annunciato il 6 dicembre a Peccioli in occasione di A Natale libri per te.

I CANDIDATI

1. “Il gelso di Gerusalemme. L'altra storia raccontata dagli alberi”, Paola Caridi, Feltrinelli.

2. “Italia minima. Sogni, emozioni e rabbia di un paese in movimento (1943-2023)”, Maurizio Ciampa, Donzelli editore.

3. “Agro Punjab. Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne di Latina”, Francesca Cicculli e Stefania Prandi, Nottetempo.

4. “Alzheimer S.p.A. Storie di errori e omissioni dietro la cura che non c’è”, Agnese Codignola, Bollati Boringhieri.

5. “Il suicidio di Israele”, Anna Foa, Editori Laterza.

6. “Il mito infranto. Come la falsa sostenibilità ha reso il mondo più ingiusto”, Antonio Galdo, Codice Edizioni.

7. “Il ritorno della razza. Alle radici di un grande problema politico contemporaneo”, Andrea Graziosi, Il Mulino.

8. “Israele-Palestina in trentasei risposte”, Lorenzo Kamel, Einaudi.

9. “La scomparsa dei colori”, Luigi Manconi, Garzanti.

10. “La Cina è un'aragosta. Come sta cambiando il gigante asiatico", Giada Messetti, Mondadori.

11. “Svegliarsi adulti. Vita di Sandro Delmastro, partigiano e amico di Primo Levi”, Roberta Mori, Einaudi.

12. “Still Online. Connessi oltre la morte: la nostra eredità digitale”, Beatrice Petrella, Piemme.

13. “La parola femminista. Una storia personale e politica”, Vanessa Roghi, Mondadori.

14. “Guida pettegola al Settecento inglese”, Francesca Sgorbati Bosi, Sellerio.

15. “Bebelplatz. La notte dei libri bruciati”, Fabio Stassi, Sellerio.

16. “Morire di pena. 12 storie di suicidio in carcere”, Alessandro Trocino, Editori Laterza.

La prima edizione del Premio Vero, nel 2024, era stata vinta da Valentina Furlanetto con l’opera “Cento giorni che non torno. Storie di pazzia, di ribellione e di libertà”, Laterza.

