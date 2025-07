Recuperato cadavere in mare all'isola d'Elba: la segnalazione partita da un'imbarcazione

Un cadavere è stato recuperato oggi in mare all'isola d'Elba dalla guardia costiera di Portoferraio. Come spiegato dalla Capitaneria di porto si tratta di "un uomo anziano di identità sconosciuta" individuato nella zona mare a sud est dello Scoglietto e trasportato al porto di Portoferraio dove, dopo la constatazione del decesso da parte di un medico del 118, "su disposizione del magistrato di turno la salma è stata portata all'ospedale di Portoferraio per l'esame autoptico".

A far scattare l'intervento un'imbarcazione in transito che segnalava l'avvistamento di un presunto cadavere nelle acque antistanti il porto di Portoferraio. Inviate sul posto dalla guardia costiera alcune motovedette, dopo circa un'ora di perlustrazioni senza esito la direzione marittima di Livorno ha richiesto l'intervento di un velivolo per ricerca aerea. Contemporaneamente due pattuglie di terra hanno controllato lidi e spiagge della zona, investigando su eventuali denunce di persone scomparse. Intorno alle 12.30 il corpo è stato recuperato.

