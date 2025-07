Rissa in centro a Scandicci, otto persone colpite da Daspo urbano

Daspo urbano a Scandicci, colpite otto persone. Il 28 maggio una rissa è scoppiata in piazza della Resistenza a Scandicci, i militari hanno ricostruito che la zuffa era nata in un locale e poi proseguita all'esterno.

L’attività dei militari ha permesso di" raccogliere elementi di informazione sufficienti per una richiesta di emissione della misura di prevenzione del divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento ai sensi dell’art. 13 bis c.1 d.l. 14/2017, di competenza del Questore".

Le 8 persone, per due anni non potranno accedere e stazionare dalle ore 18:00 alle ore 07:00 al locale nel quale sono avvenuti i fatti come in quelli posti nelle vicinanze dello stesso nel centro di Scandicci.