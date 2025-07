Regionali, i sindaci Pd della Piana e della Valdisieve sostengono Giani: "Una candidatura autorevole, solida e vincente"

A cento giorni dalle elezioni regionali d'autunno, i 3 sindaci Pd della Piana Claudia Sereni di Scandicci, Emanuele Caporaso di Lastra a Signa e Giampiero Fossi di Signa e i 3 sindaci Carlo Boni di Pontassieve, Sara Di Maio, di Barberino del Mugello e Nicola Povoleri di Pelago lanciano un appello compatto a favore della ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Toscana.

I primi cittadini esprimono con decisione il loro sostegno: "Valutiamo in modo molto positivo il primo mandato di Giani e della sua giunta - dichiarano - e crediamo che una sua nuova candidatura rappresenti una scelta autorevole, solida, popolare e vincente, come confermato anche ieri dalla classifica del Sole 24ore che lo vede primo in Italia per apprezzamento dei cittadini tra i Governatori del Centrosinistra e quarto in assoluto.

Insieme al nostro attuale presidente stiamo portando avanti impegni e progetti importanti, infrastrutture che stanno cambiando e cambieranno in meglio il volto del nostro territorio: a

cominciare dal nuovo ponte sull'Arno fra Signa e Lastra a Signa, il nuovo pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio, alle fondamentali opere di salvaguardia idraulica fino alle azioni messe in campo per la gestione della crisi del settore moda. Ma anche la nuova Casa di Comunità di Pontassieve e l'importante sostegno per la riqualificazione dei campi di calcio di Pelago, Mulin del Piano e Rufina. Inoltre molto è stato fatto a sostegno dei progetti culturali, sociali e di gestione del territorio nelle fasi critiche dettate dal cambiamento climatico.

Ma quello che per noi è più importante è aver sentito in questi anni la vicinanza della Regione in un lavoro di ricucitura dei rapporti con gli enti territoriali per noi di fondamentale importanza, portato avanti con forza e con grande impegno da parte del Presidente Giani. Con l'ufficialità ormai prossima della data delle elezioni è importante accelerare il

complesso lavoro di definizione della coalizione, delle linee programmatiche e dei migliori candidati da inserire nelle liste PD. Chiediamo quindi che siano attivati tutti gli organi di

partito, partendo da quelli territoriali fino a quelli regionali, affinché si possa condividere il percorso che ci porterà al voto di ottobre".

- Claudia Sereni, Sindaca di Scandicci

- Emanuele Caporaso, Sindaco di Lastra a Signa

- Giampiero Fossi, Sindaco di Signa

- Carlo Boni, Sindaco di Pontassieve

- Sara Di Maio, Sindaca di Barberino del Mugello

- Nicola Povoleri, Sindaco di Pelago