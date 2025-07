Tignano Festival, Premio per l'Ambiente 2025 a Sabrina Giannini

Tra i giornalisti d'inchiesta di punta della televisione pubblica c'è Sabrina Giannini, da 9 anni conduttrice del programma di approfondimento di Rai Tre Indovina chi viene a cena, con i suoi servizi senza censure che hanno avvicinato gli Italiani a una conoscenza più approfondita del cibo che arriva sulle nostre tavole e dell’agricoltura indagando molte questioni ambientali dei nostri tempi.

Il Tignano Festival per l'Ambiente e l'Incontro tra i Popoli ha organizzato un appuntamento che la vedrà protagonista giovedì 10 luglio ore 21.30 presso il Castello di Tignano. L'incontro con il pubblico - a ingresso libero - sarà moderato da Nicholas Bawtree, direttore di Terra Nuova e da Gloria Germani, ecofilosofa. Al termine il Comitato organizzatore del Festival presieduto da Paolo Gianni conferirà alla giornalista il Premio per l'Ambiente 2025.

Le sue inchieste spaziano dalle responsabilità delle aziende e della politica a quelle dei produttori, dei giornalisti e, perché no, anche dei consumatori in un mercato che spesso sotto l’alone brillante della sostenibilità si rivela tutt’altro che etico. Dall’olio extravergine italiano alla frutta tropicale, certificata ma ricca di pesticidi vietati (ma prodotti ed esportati) in Europa, alla filiera della carne.

Ambiente, salute, qualità e affari più o meno leciti sono stati sempre al centro del lavoro di Sabrina Giannini che da oltre vent'anni si dedica a "scardinare" i modelli alimentari basati sugli interessi di allevatori e produttori che poco o nulla hanno a che fare con un sistema di alimentazione salutare rispettoso anche del benessere animale e dell'ambiente. "Il genere di agricoltura finanziato dall'UE divora il suolo - ha dichiarato recentemente - lo inquina con i fertilizzanti, lo sottrae alla biodiversità a favore di grandi monocolture destinate alla produzione di cibo per gli allevamenti ma i consumatori hanno il potere di avviare una vera rivoluzione, scegliendo che cosa mettere nel carrello".

Nel 2019 Sperling & Kupfer ha pubblicato il suo libro La rivoluzione nel piatto. Le verità nascoste sull'industria alimentare. Le scelte per difendere la nostra salute che denuncia come lobby, aziende e anche molta politica avallino verità scientifiche discutibili per salvaguardare i propri interessi, mettendo ogni giorno nel piatto di noi cittadini sostanze rischiose per la salute. Dall'inganno delle "dosi accettabili" allo scandalo dei fanghi di depurazione, dai pesticidi che fanno strage di api ai semi ibridi che minacciano la biodiversità, questo libro svela molte verità capaci di disinnescare pericoli e abusi e fornisce una mappa per fare delle scelte per la nostra salute e per l'ambiente.

L'altro appuntamento settimanale del Festival vedrà sul palco gli Artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino sabato 12 luglio alle 21.15. Il concerto Melodia italiana fra opera e canzone è a ingresso libero e vedrà l'esecuzione di brani di Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Stanislao Gastaldon, Franz Lehar, Rodolfo Falvo, Francesco Paolo Tosti, Libero Bovio, Ernesto Tagliaferri, Nicola Valente, Ernesto De Curtis, Francesco Paolo Tosti e Salvatore Cardillo.

Informazioni: 338 86.80.595 - www.tignano.it

Fonte: Ufficio Stampa

