Una serata di gusto e aiuto concreto con 'La Madia dei Sapori'

Torna anche quest’anno “La Madia dei Sapori” che unisce il gusto della buona tavola a un importante gesto di solidarietà: l’intero ricavato sarà devoluto all’Emporio Solidale “Le Dodici Ceste”, progetto nato dalla collaborazione tra Comune di Montespertoli, Misericordia, Caritas e P.A. Croce d’Oro, per sostenere concretamente le persone e le famiglie in difficoltà del nostro territorio.

Daniela Di Lorenzo e Ottavia Viti, assessore del Comune di Montespertoli, dichiarano: “La Madia dei Sapori è un’occasione preziosa per tenere insieme comunità, tradizione e solidarietà. È bello vedere come un momento di condivisione possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. Ringraziamo di cuore i volontari, gli organizzatori e tutti coloro che parteciperanno: la loro presenza rende possibile un sostegno reale all’Emporio Solidale di Montespertoli.”

Il menù della serata prevede un calice di benvenuto con Viognier bianco Camposegreto, seguito da un ricco antipasto toscano con coccoli, prosciutto e stracchino. I primi piatti saranno tagliatelle al ragù bianco di cinta e pasta al pesto. A seguire una grigliata mista di carne alla brace con contorni freschi, e per concludere un tris di dolci con Vin Santo Della Torre Grande 2014 del Conte Guicciardini, accompagnati da acqua e caffè. Il tutto al prezzo fisso di 30 euro, mentre per bambine e bambini fino a 10 anni la quota è di 15 euro. I vini del Castello di Poppiano non sono compresi nel prezzo.

La prenotazione è obbligatoria entro mercoledì 9 luglio 2025 contattando l’Ufficio Turistico di Montespertoli al numero 0571 600255 o scrivendo a ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it. Un’occasione da non perdere per gustare i sapori del territorio e contribuire a costruire una comunità più solidale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa