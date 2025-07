Uomo colto da malore a Donoratico, lo soccorre un carabiniere libero dal servizio

Si trovava libero dal servizio a un evento estivo a Donoratico quando è intervenuto per salvare un 70enne colto da un malore. A soccorrere l'uomo il maresciallo capo Sebastiano Quattrocchi, attuale comandante della stazione dei carabinieri di Sassetta, che si trovava nei paraggi quando il 70enne si è improvvisamente sentito male e ha perso i sensi. Accortosi della gravità della situazione, Quattrocchi è intervenuto iniziando le manovre salvavita apprese ai corsi Bls (Basic life support) organizzati dall'Arma, praticando il massaggio cardiaco. La manovra è continuata fino all'arrivo dell'ambulanza medicalizzata del 118, che ha poi trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno. Il 70enne si trova ora ricoverato in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita.

