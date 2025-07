Use Rosa Scotti, un vivaio che cresce in numeri e qualità

Preparare giocatrici nel settore giovanile per portarle poi in prima squadra. Anche nella prossima stagione sarà questo l’obiettivo numero uno del vivaio dell’Use Rosa Scotti, un piccolo esercito di giocatrici che vanta numeri importanti e che sta crescendo anno dopo anno in qualità e quantità. E’ per questo che, completata la prima squadra, il responsabile tecnico coach Alessio Cioni e lo staff tecnico si sono messi già al lavoro per sfruttare i mesi estivi e stare in palestra con le ragazze.

Prima di guardare avanti, un’occhiata alla stagione appena conclusa. “E’ stata un’annata molto positiva – spiega coach Alessio Cioni – la squadra Under 19 ha vinto il titolo toscano. L’Under 15 è arrivata all’Interzona e le altre squadre hanno fatto progressi importanti che ora dovranno confermare. Purtroppo a complicare le cose ci sono stati infortuni che ci hanno privato di giocatrici importanti e questo ha pesato, ma l’annata è stata sicuramente positiva anche dal punto di vista dei risultati”.

A far gonfiare il petto sono le ragazze che hanno fatto parte della prima squadra, sia quelle che hanno giocato diversi minuti che quelle che hanno dato il loro, fondamentale contributo nel lavoro settimanale. “Questa è senza dubbio la cosa positiva – prosegue Cioni – la nostra vittoria più grande rispetto ad altre società che magari fanno le giovanili per vincere ma poi non riescono a creare giocatrici, sono due filosofie diverse. In un campionato difficilissimo come la serie A2, solo noi e Costa Masnaga possiamo dire di avere in squadra ragazze cresciute dalle giovanili. Il prossimo anno ci saranno 4 ragazze su 10 che hanno fatto il minibasket con noi”.

Con una particolarità che però rende l’Use Rosa Scotti unica. Questo importante lavoro viene infatti portato avanti senza avere una foresteria e questo, davvero, è un caso unico in Italia visto il livello in cui gioca la prima squadra. “Ora – aggiunge coach Cioni - escono dal percorso nelle giovanili le 2006, ovvero Sara Casini, Sara Chelini, Emma Fiaschi, Sara L’Ala, Elisa Leghissa, Ndiaye Dior, Elena Bettoni e Mariya Samoylych e dovremo quindi proseguire a lavorare per far sì che ne salgano col tempo altre”.

Intanto nella prossima stagione la Scotti ha già un piccolo record: sarà la prima volta nella quale schiererà tutte le annate: under 19, 17, 15, 14, 13 ed Esordienti. “Un’altra bella soddisfazione – conclude coach Alessio Cioni – un lavoro il cui merito va a tutti, dalla società allo staff tecnico che ringrazio non solo per la competenza ma anche per la passione che mette nel portare avanti il lavoro”. Nino Scano, Mario Ferradini, Gloria Calugi, Marco Raimondo, Daniela Chiari e Giacomo Bagni saranno in palestra anche il prossimo anno.

Il vivaio Use Rosa Scotti è in buone mani.

