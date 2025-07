Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Firenze: un'altra mattinata di ritardi sui treni

Il 7 e 8 luglio è stato sciopero, il 9 luglio è - ancora una volta - giorno di disagi per chi si muove in treno. Dalla prima mattina di mercoledì 9 luglio il traffico sulla Roma-Firenze ha subito rallentamenti per un inconveniente vicino a Orvieto. Si parla di ritardi anche di 40 minuti o di un'ora per i treni su quella linea.

Particolarmente danneggiati i Frecciarossa Napoli-Milano, gli Italo da e per il nord e gli Intercity Foligno-Milano di quelle ore. Alle 9 Trenitalia ha comunicato l'avvenuta risoluzione del problema, i ritardi pian piano stanno diminuendo.