A Fucecchio l'Associazione Nazionale Carabinieri supporterà la municipale

Supporto e ausilio al personale del Corpo di Polizia Locale: è quello che fornirà il Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio a decorrere dal mese di luglio. Il Comune di Fucecchio ha infatti stipulato una convenzione con l'associazione al fine di aumentare il monitoraggio sul territorio.

Nel dettaglio, l'associazione si occuperà del monitoraggio ambientale e del contrasto al degrado urbano sul territorio comunale, attraverso attività di segnalazione di rifiuti abbandonati e condizioni di degrado, oltre ad azioni legate alla prevenzione di comportamenti incivili. Inoltre, l'associazione verificherà le segnalazioni ricevute dal Comune riguardanti criticità della viabilità comunale, come frane, smottamenti, alberi pericolanti o dissesti stradali e, su richiesta dell’amministrazione e in collaborazione con la Polizia Municipale, effettuerà voli con droni per monitorare le problematiche riscontrate. L’associazione sarà infine coinvolta in iniziative volte alla promozione della legalità, dell’educazione civica e del rispetto del territorio.

“Sono molto felice di aver stipulato questa convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri, che ringrazio per il prezioso contributo – spiega la sindaca Emma Donnini -. La volontà della nostra amministrazione è quella di essere sempre più presente sul territorio attraverso attività di monitoraggio e contrasto al degrado. Questo, ovviamente, andrà di pari passo con le iniziative di promozione della legalità, in particolare nelle scuole, che da anni stiamo portando avanti grazie alla collaborazione con le Forze dell'Ordine. Un connubio che si rafforza, per una Fucecchio sempre più civile”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

