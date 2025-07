Arrestato 23enne a Firenze per documenti falsi e droga dopo lite in strada

La polizia di Firenze ha arrestato lunedì pomeriggio un 23enne di origine israeliana nei pressi di via Ponte alle Mosse, per possesso e fabbricazione di documenti falsi. Il giovane è stato anche denunciato per porto di arma impropria e detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato in seguito alla segnalazione di una lite durante la quale l’uomo avrebbe minacciato un altro soggetto con un coltello. Gli agenti lo hanno rintracciato in un ristorante, trovandolo in possesso di un coltello a doppia lama, cannabis nel marsupio e sotto il sedile del suo scooter, oltre a un passaporto contraffatto. L’uomo, con precedenti, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

