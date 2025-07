I Biancoverdi di Castelfranco di Sotto sul podio nazionale: è Serie A2 per gli Sbandieratori

Grande risultato per l’ASD Sbandieratori e Musici di Castelfranco di Sotto, che sabato scorso, 5 luglio, nella splendida cornice medievale di Ascoli, ha conquistato il secondo posto nella classifica generale della Tenzone Bronzea, ottenendo così l’accesso al campionato di Serie A2.

La Tenzone Bronzea, che è l’evento nazionale conclusivo della Serie A2, ha visto sfidarsi i migliori gruppi della categoria, qualificatisi attraverso le fasi preliminari e i tornei regionali, con l’obiettivo di salire di livello.

Il secondo posto dell'ASD Castelfranco è stato il frutto di un bottino prestigioso: la squadra ha ottenuto la medaglia d'oro nella categoria Piccola Squadra, formata da sei componenti, medaglia d'argento nell’esibizione in Singolo, e due medaglie di bronzo, rispettivamente nelle esibizioni in Coppia e nella Grande Squadra.

Per quanto riguarda invece la categoria dei Musici, il gruppo ha raggiunto un quarto posto, sfiorando per un soffio il podio anche in questa esibizione. Come ha spiegato il vicepresidente dell’associazione, Gabriele Luca, “è un grande traguardo, considerando il livello di preparazione generale e il fatto che le voci sono ancora in fase di costruzione. Siamo molto contenti del quarto posto, anche in virtù del punteggio elevato registrato”.

Una prestazione sorprendente, soprattutto se si considera che la squadra è attiva solo dal 2022, anno della sua fondazione, e ha partecipato finora a due soli campionati (nel 2024 e nel 2025), ottenendo già risultati di rilievo. Molti dei suoi componenti provengono dalle contrade del paese, che hanno deciso di unirsi sotto un’unica bandiera: il bianco e verde. “Siamo felicissimi - afferma ancora Gabriele Luca -. Ci alleniamo da appena due anni con tanto impegno, e abbiamo raggiunto risultati insperati. Ottenere un traguardo del genere in così poco tempo è davvero difficile”.

Soddisfatto anche il presidente della squadra, Nico Papa: “Siamo solo al nostro secondo campionato e aver raggiunto questo risultato è incredibile. Siamo più che soddisfatti”.

Dal prossimo anno, tuttavia, il formato della competizione cambierà radicalmente: le Tenzoni, così come la loro classificazione in Serie A1 (Aurea), A2 (Argentea) e A3 (Bronzea), verranno eliminate. Al loro posto, la Federazione Italiana Sbandieratori (FISB) introdurrà un nuovo sistema che prevede la suddivisione delle squadre in aree geografiche (Sud, Nord-Ovest e Nord-Est) all’interno delle quali si disputeranno le fasi di qualificazione per accedere alle finali.

Niccolò Banchi

