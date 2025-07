CNA Storie racconta la Lavanderia Self Service Suraci: cura per il cliente e qualità al primo posto

Nuovo appuntamento con la rubrica CNA Storie Radio Lady, l'appuntamento settimanale del mercoledì realizzato in collaborazione con CNA Empolese Valdelsa. Una trasmissione pensata per raccontare e far conoscere le storie di imprenditori e aziende del territorio.

Nella puntata di mercoledì 9 luglio è stato ospite Vincenzo Suraci, del Gruppo Suraci e titolare della Lavanderia self service Suraci di Ponzano (Empoli), insieme a Iacopo Fabbrini, responsabile marketing e comunicazione di CNA Firenze.

Guarda l'intervista su Radio Lady

A due passi dalla sede di Radio Lady, in Via Ponzano 167, si trova la lavanderia self service gestita da Vincenzo Suraci. Oltre alla lavanderia, Vincenzo si occupa anche di due distributori di carburante, uno a Firenze e l’altro a Campi Bisenzio.

L’idea della lavanderia è nata grazie a un amico che - come racconta Suraci - "quasi per gioco, mi ha proposto di intraprendere questa avventura. Dovevamo essere inizialmente io e lui, ma all’ultimo ha deciso di non partecipare. Io però, testardo come sono, ho voluto proseguire da solo. Ormai siamo aperti dal 2022".

Nonostante la naturale apprensione che può accompagnare l’apertura di una nuova attività, Vincenzo ha raccontato di aver affrontato l’esperienza con grande serenità: "Solitamente sono una persona ansiosa - ha spiegato - ma quando ho cominciato questa impresa non ho avuto paura, mi sono buttato con fiducia".

Anche nei mesi estivi, in cui si registra un calo fisiologico di clientela, la lavanderia "sta andando molto bene - afferma Suraci -. Offriamo un servizio di alta qualità, e ci distinguiamo grazie all’assistenza da remoto. Se un cliente ha bisogno, può contattarmi e lo aiuto direttamente, anche operando sui macchinari se necessario".

Vincenzo ha raccontato anche dell’attenzione alla pulizia e alla cura del locale: "Ci rechiamo sul posto 2-3 volte al giorno per mantenere puliti i cestelli, il bancomat, le tastiere dei macchinari e per rifornire i prodotti. I nostri clienti apprezzano molto sia la qualità che la trasparenza: i prodotti utilizzati sono segnalati con appositi cartelli e provengono da aziende del territorio, così da creare rete. Abbiamo una clientela molto variegata: donne, uomini e tanti giovani".

L’attività è associata a CNA da circa un mese. Suraci si è avvicinato all’associazione quando ha avuto bisogno di assistenza per gestire alcuni cambiamenti normativi relativi agli impianti di carburante: "Ho contattato CNA e ho trovato una velocità e una gentilezza che raramente si trovano altrove. Nel giro di un paio di giorni hanno sbrigato tutte le pratiche burocratiche, cose che da solo non avrei nemmeno saputo da dove iniziare".

"Spesso chi avvia un'attività imprenditoriale non ha chiaro fin da subito quali ostacoli burocratici potrebbe incontrare, e questo può spaventare - ha aggiunto Iacopo Fabbrini -. Un under 40 come Vincenzo che avvia un’attività è una rarità in Italia. CNA è proprio questo: un supporto costante per non lasciare soli gli imprenditori".

Nell’altra attività, quella dei distributori, Vincenzo non è solo: lo affiancano il suocero, la moglie e un altro collaboratore.

La lavanderia è attiva anche sui social, con la pagina Instagram @suraci_laundries, curata da Vincenzo con il supporto della moglie: "Mi piace molto questo strumento. Puntiamo sulla visibilità per far sentire i clienti coccolati. Pubblico consigli su come smacchiare capi o trattare coperte, e rispondo sempre volentieri a chi mi scrive. Anche i suggerimenti ricevuti su Instagram li prendiamo in considerazione".

La lavanderia self service dispone di 4 lavatrici e 4 asciugatrici, ed è aperta 7 giorni su 7, dalle 7:30 alle 21:30, in Via Ponzano 167 a Empoli.