Dialogo con la professoressa Michela Ponzani a Cascina. La storica e scrittrice, diventata anche un noto volto televisivo, sarà domani (giovedì 10 luglio) alla Biblioteca Comunale per un incontro pubblico dal titolo “Storia e cultura”. Un’opportunità di approfondimento, per riflettere su passato e presente e andare anche a valutare come, col tempo, possano cambiare i modelli culturali.

Michela Ponzani, professoressa alle università di Tor Vergata e Roma Tre, è inserito nella rassegna “Cascina Europa”, che ha visto l'alternarsi di incontri scientifici, culturali e mostre fotografiche. L’appuntamento è fissato per le 21 nel giardino interno della biblioteca e chiude la prima parte della rassegna, che ha ricevuto il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Consiglio Regionale della Toscana.