Ecco 25 milioni dalla Regione per il personale sanitario, la Cgil Toscana: "Segnale importante"

La Regione Toscana mobilita 25 milioni di euro per valorizzare il personale del sistema sanitario, il commento della Cgil Toscana:

“E’ positiva la notizia dello sblocco e della destinazione di 25 milioni di euro al personale del servizio sanitario regionale, frutto anche dell’azione contrattuale agita dalla nostra organizzazione: una scelta che conferma la validità del modello toscano, che ha cercato in questi anni non solo di tutelare l’universalità e la qualità delle cure, ma anche di preservare le risorse necessarie per chi, con competenza e dedizione, garantisce quotidianamente il funzionamento del nostro sistema sanitario.

In un momento particolarmente delicato, in cui la sanità pubblica è sotto attacco da parte del Governo nazionale e i bilanci delle famiglie soffrono per l’aumento generalizzato dei costi della vita e dei servizi, vedere che la Regione Toscana investe in chi lavora negli ospedali, nei presidi territoriali e nei servizi di prevenzione è segnale importante e motivo di soddisfazione. È la dimostrazione concreta che, grazie alla capacità di pianificazione e al confronto con le organizzazioni sindacali, è possibile mettere in campo risorse aggiuntive che premiano il lavoro e consentono di guardare con più fiducia al futuro. Continueremo a stimolare il confronto e a portare avanti le nostre rivendicazioni per garantire diritti, tutele e dignità a tutte le lavoratrici e i lavoratori della sanità toscana”

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

