Filo d’Identità, successo a Fucecchio: in arrivo nuovi appuntamenti tra libri, musica e impegno

La seconda serata del Festival Filo d'Identità si è conclusa con un grande successo, confermando la crescita e la vitalità di questa importante manifestazione culturale. Un pubblico ampio e variegato ha riempito il suggestivo spazio di ascolto nel territorio fucecchiese, dimostrando un

interesse sempre più forte verso le tematiche proposte.

Commentano Stefano Colli e Kendra Fiumanò, direttori artistici del Festival: "Vogliamo creare uno spazio di confronto e di ascolto che possa coinvolgere tutti, in un territorio ricco di bellezza e significato come quello toscano".

La scrittrice Giulia Muscatelli ha guidato Chiara Tagliaferri, straordinaria ospite della serata, in un percorso emozionante, intimo e delicato, ripercorrendo il suo percorso umano e professionale che si è molte volte intrecciato con quello dell'amica e collega Michela Murgia.

L'attrice Elisa Lombardi, accompagnata al pianoforte da Chiara Todeschi, ha incorniciato la serata interpretando alcune letture tratte dall'opera di Tagliaferri immergendo il pubblico presente in un’atmosfera magica e coinvolgente. Tutto questo all'interno di un luogo

incantevole, la terrazza mozzafiato del Poggio Salamartano, a Fucecchio (FI).

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 9 luglio - San Miniato (Loggiati di San Domenico).

A partire dalle ore 21.00

Il corpo è politico? Incontro con Fumettibrutti

Fumettibrutti presenta "Tutte le mie cose belle sono rifatte" (Feltrinelli, 2024) in dialogo con Flavio Nuccitelli. Un libro destinato a fare discutere e riflettere, a commuovere e appassionare. Fumettibrutti in purezza. Per chi l'ha amata dal primo istante, scoprendola nella rete e consacrandola con il successo della Trilogia esplicita. E per chi si avvicina ora alla sua poetica, cosi intima e cosi universale, per conoscerla e riconoscersi.

Farsi a pezzi, per raccontare la propria integrità. Una costruzione e ricostruzione, intima e pubblica, personale e politica. La Trilogia esplicita – capolavoro di Fumettibrutti costituito da Romanzo esplicito, P. La mia adolescenza trans e Anestesia – trova il suo attesissimo e, insieme, sorprendente proseguimento. Josephine Yole Signorelli torna al memoir, alla narrazione della propria storia in prima persona, forte di una straordinaria maturazione artistica e delle tante importanti esperienze vissute anche e soprattutto negli ultimi anni, con un tocco in più di quell’acuta ironia ben nota a chi la segue sui social. Firmacopie a cura di Libreria Blume

Libertà, queerness e sorellanza: Veronica Lucchesi oltre la Rappresentante di Lista

Aspettando... Musicastrada Festival 2025

Incontro con Veronica Lucchesi

In dialogo con Stefano Colli

Interviene Davide Mancini (Direttore Artistico di Musicastrada Festival)

Conosciuta dal grande pubblico come voce del duo La Rappresentante di Lista, insieme a Dario Mangiaracina, Veronica Lucchesi vanta un percorso artistico sfaccettato e poliedrico caratterizzato da un’evoluzione continua che coniuga musica, cinema, teatro e letteratura.

Con influenze folk, rock e queer pop, la band è una delle realtà più originali della scena musicale italiana. Il brano del 2018 "Questo corpo" viene scelto dal regista Paolo Sorrentino come colonna sonora di “The New Pope”. Il contatto col mondo del cinema ritorna per Veronica nel 2024, quando Margherita Vicario la vuole come attrice nel suo film “Gloria!” (vincitore di tre David di Donatello), che racconta la storia di una ragazza che nel XVIII secolo, insieme a un gruppo di musiciste, crea una musica che scavalca i secoli.

Ha pubblicato il romanzo “Maimamma” (Il Saggiatore) e curato la prefazione de “La forza delle parole” della scrittrice e filosofa francese Simone Weil per Wudz Edizioni. Introducono: MATTEO SQUICCIARINI (Assessore alla cultura del Comune di San Miniato) e ELENA MAGGIORELLI (Assessora alle pari opportunità del Comune di San Miniato). Firmacopie a cura di Libreria Equilibri

Giovedì 10 luglio - Pontedera

Cinema sotto le stelle - Arena sotto le stelle - Arena estiva (Via Tosco Romagnola)

A partire dalle ore 21.00

Vent'anni dopo Baghdad: Diari di una reporter di guerra.

Giuliana Sgrena presenta “Me la sono andata a cercare” (Laterza)

in dialogo con Carla Cocilova

Giuliana Sgrena, per quasi trent’anni inviata speciale di “il manifesto” in tutti i maggiori conflitti, racconta la sua lunga esperienza tra fronti armati, popolazioni in fuga e verità negate.

Il racconto attraversa guerre, inganni, coraggio e la memoria di chi non è tornato. Al centro, lo sguardo di chi ha scelto di esserci, senza protezioni né privilegi. Questo libro è la rivendicazione di una vita spesa in prima linea.

A SEGUIRE: proiezione del film "IL NIBBIO" di Alessandro Tonda (Notorious Pictures) Il film racconta gli ultimi ventotto giorni di vita di Nicola Calipari, alto dirigente del SISMI (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare), prima del tragico evento del 4 marzo 2005 in cui sacrificò la propria vita per mettere in salvo la giornalista Giuliana Sgrena, rapita in Iraq da una cellula terroristica.

Evento in collaborazione con il Festival “Ponte di Parole” del Comune di Pontedera e Arci Valdera.Firmacopie a cura di Libreria Equilibri

