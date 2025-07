Fucecchio festeggia i 60 anni di lavoro di Rina Fanfani della Pasticceria Ferri

Un’emozione difficile da raccontare quella vissuta sabato pomeriggio a Fucecchio, dove la comunità si è stretta attorno a Rina Fanfani, storica figura della Pasticceria Ferri, per festeggiare i suoi 60 anni di lavoro. Dal lontano 1965, Rina è stata il cuore pulsante del laboratorio e del banco, un esempio raro di dedizione, passione e amore per il proprio mestiere, che ha saputo attraversare generazioni lasciando un’impronta indelebile nella memoria di chiunque sia entrato nel locale di via...

Ad accoglierla in festa, i “vecchi bottegai” di Fucecchio, amici, clienti storici, tanti concittadini e anche la sindaca Emma Donnini, accompagnata da alcuni assessori, che hanno voluto omaggiarla con una targa in segno di gratitudine e rispetto per il servizio reso non solo all’attività, ma all’intera comunità.

Anche i social si sono riempiti di auguri e ricordi, da parte di chi la conosce bene e la chiama affettuosamente “Rina del Ferri”: una donna generosa, instancabile, sempre pronta a regalare un sorriso, una parola buona, un gesto gentile. I messaggi hanno attraversato il tempo, come il suo lavoro: “La domenica non era domenica senza il saluto di Rina e un vassoio delle sue paste”, scrive una cliente storica.

In un tempo in cui tutto sembra diventare veloce e impersonale, la storia di Rina è un inno alla costanza, al lavoro fatto con il cuore, alla bellezza dei gesti semplici e autentici. Sessant’anni non sono solo un traguardo: sono una vita intera vissuta con passione, tra farina, zucchero e umanità.

Alla Pasticceria Ferri oggi si continua a lavorare, ma per un giorno il profumo dei dolci si è mescolato con quello della gratitudine. E Fucecchio, commossa, ha detto “grazie” a chi ha saputo addolcire la vita di tanti, ogni giorno, per sessant’anni.

Fonte: Ufficio stampa

