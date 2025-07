'Furto al Museo', a Empoli torna il gioco di ruolo dal vivo

Venerdì 18 luglio a partire dalle 21 il Museo della Collegiata di Empoli in piazzetta della Propositura diventerà la scena di un crimine: si chiama Furto al Museo il prossimo appuntamento con il gioco di ruolo dal vivo, stavolta in versione estiva.

Di cosa si tratta? Un’opera rubata. Un piano perfetto. Una trappola pronta a scattare. Qualcuno ha orchestrato il furto di una preziosa tavola d’arte all’interno della Collegiata di Empoli.Un colpo studiato nei minimi dettagli… ma qualcosa è andato storto. Ora, venti persone sono intrappolate tra quelle mura. Collezionisti, restauratori, studiosi, personale del museo... o complici? Nessuno si fida di nessuno. Tutti hanno qualcosa da nascondere. L’opera è scomparsa. La polizia è ad un passo, pronta ad acciuffare il colpevole. Ma il tempo sta per finire… e c’è ancora chi tenta il tutto per tutto. Un gioco dal vivo tra bugie, alleanze fragili e verità pericolose. Non sarà facile uscirne puliti.

L'evento è gratuito e della durata di circa 2 ore. Per partecipare la prenotazione è obbligatoria al numero 351/7738928.

Con Furto al Museo continuano le attività di giochi di ruolo dal vivo avviate da inizio anno non solo al Museo della Collegiata, ma pure alla Casa Museo del Pontormo e al Museo Civico di Paleontologia. Eventi con target diversi (sia per adolescenti che per over 25) ma capaci di stuzzicare la curiosità verso l'arte, la storia e la cultura in generale: per vivere i musei della città in modo alternativo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

