"Gamberi di fiume trovati in strada": la segnalazione da San Miniato

Camminando per la campagna di San Miniato, a bordo strada, nascosto tra le foglie, capita di trovare un gambero. È successo a un lettore sanminiatese che ha deciso di rivolgersi a gonews per la segnalazione.

La scoperta è stata fatta nella zona di via Marzana, alla periferia sud del borgo, non lontano dal campo sportivo di Gargozzi. "In questa via ci sono numerose perdite d'acqua" dice il lettore, e chissà che una di quelle perdite non abbia portato l'animale in strada: "Sembra che si tratti di un gambero di fiume. Una cosa del genere in strada ancora non l'avevo mai vista".

Non c'è la certezza che si tratti di quel tipo di animale, ma non è rarissimo l'avvistamento al di fuori dei corsi d'acqua. "Le perdite, nonostante le segnalazioni, sono ancora lì. E ora ci sono anche i gamberi" chiosa ironico il lettore, che allega la foto dell'animale che trovate in alto.