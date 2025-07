I'Giglio, Giulia Pistolesi allenatrice della Serie B2

Giulia Pistolesi torna alla Palestra Enriques nella nuova veste di allenatrice della Serie B2.

Ricordiamo con molto affetto e stima gli anni passati alla Pallavolo I'Giglio come giocatrice, in cui ha sempre dimostrato il proprio valore ottenendo sia la promozione in C che in B2. Come allenatrice sono da sottolineare le esperienze con la B2 del Montesport (giocatrice/allenatrice) e la C di Chianti Volley; negli ultimi anni ha fatto parte dello staff dell'Ariete Prato Volley Project sia come allenatrice nel settore giovanile che sulla panchina della Serie B2 come secondo allenatore, chiudendo la scorsa stagione con il quarto posto in classifica.

Giulia Pistolesi subentrerà a Piergiacomo Buoncristiani, il quale vestirà i panni di secondo allenatore. La scelta, oltre che per valore ed esperienza, segue la volontà di continuare il progetto in corso impostato sia con la prima squadra che con le giovanili negli ultimi anni. A questo scopo entrambi gli allenatori seguiranno, oltre alla B2, dei gruppi giovanili - insieme a Furiesi che resta nello staff tecnico della società - con il fine di creare un modello condiviso di insegnamento della pallavolo volto non soltanto a formare giocatrici di spessore ma che sia una linea guida per le allenatrici più giovani.

Fonte: Ufficio stampa

