Il parco di Serravalle torna ad accendersi: a Empoli Cristiano Godano in 'Stammi accanto tour'

Una data che si aggiunge a un tour che è già un successo: Cristiano Godano in “Stammi accanto”, accompagnato dadli evocativi Guano Padano, farà tappa a Empoli, al parco di Serravalle, lunedì 28 luglio 2025, alle 21. Open act Centherbe. L’ingresso è libero.

Una di quelle serate che non ti aspetti a cui non si può mancare! Sul palco, immerso nel verde, una delle voci più intense della musica italiana, presenterà il suo nuovo album da solista “Stammi accanto”, uscito lo scorso 4 aprile: Cristiano Godano, conosciuto in tutta Italia come frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica in oltre 30 anni di attività, è un artista poliedrico, cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore.

Una delle penne più raffinate della musica italiana. Poesia e emozione saranno le protagoniste indiscusse della serata.

Ad aprire le danze, Centherbe cantautore con radici profondamente rock. La sua musica è figlia di ascolti e generi molto diversi tra loro e come ha dimostrato uno dei suoi ultimi lavori, non ha un piano scritto a tavolino ma segue il flusso della sua onda artistica.

CRISTIANO GODANO BIO - Classe ‘66, Cristiano Godano è nato a Fossano in provincia di Cuneo. I Marlene Kuntz si formano nel 1989 e Cristiano ne diventa il cantante e l’autore di tutti i testi (oltre 130 canzoni). La peculiarità della sua scrittura, caratterizzata da una ricerca di significato e musicalità non banali, lo rende presto identificabile come uno dei pochi musicisti in grado di scrivere inni generazionali e programmatici fondendo il rock e le influenze d’Oltreoceano con la melodia. Di pari passo con la crescita della fanbase dei Marlene Kuntz, la personalità di Cristiano Godano raggiunge una solidità sempre maggiore.

Viene chiamato a gestire workshop, incontri, laboratori di scrittura e lezioni in tutta Italia. Nel 2012 inizia la docenza presso il Master in Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica di Milano. Sempre nel 2019 riceve il Premio Ciampi al Meeting delle Etichette Indipendenti per i 30 anni di carriera del gruppo.

Esordisce come scrittore nel 2008 con “I VIVI”, un'opera di narrativa composta di 6 racconti. Edito dalla Rizzoli per la collana 24/7 entra in ristampa dopo solo 1 settimana di vendite. Da questo libro viene tratto il reading “Terrore” portato in giro per l'Italia accompagnato dalle musiche improvvisate di Riccardo Tesio.

Nel 2019 pubblica “Nuotando nell’aria” (La Nave di Teseo): ripercorrendo canzone per canzone i primi 3 dischi della band – Catartica, Il Vile e Ho ucciso paranoia – e illustrandone i retroscena del processo creativo, scrive un'involontaria e generosa autobiografia delle origini, densa di aneddoti, riflessioni e materiale inedito, un vero e proprio atto d'amore verso il pubblico, la storia ed il futuro della sua band, ma soprattutto verso le parole e la musica, muse ispiratrici di ogni sua creazione.

Il 26 giugno 2020 esce il suo primo album da solista dal titolo “Mi ero perso il cuore”. Osannato da pubblico e critica, il disco ha una forte impronta acustica, ed è estremamente intimo con testi diretti nella loro urgenza espressiva. Nel 2021 entra nella cinquina del Premio Tenco, come “migliore opera prima”: si piazzerà al secondo posto con 39 voti.

Dal 2023 porta in tour con Alessandro Asso Stefana lo spettacolo “Journey through the past”, dedicato a Neil Young, e dal 2024 con il filosofo della scienza Telmo Pievani “Canto d’acqua”.

A giugno 2024 è uscito il suo ultimo libro “Il suono della rabbia” (Il Saggiatore), che raccoglie alcuni dei testi più significativi della rubrica “Elzevirus” che Godano tiene per RollingStone.

Ad aprile 2025 esce per Ala Bianca il suo secondo album solista “Stammi Accanto”; l’uscita anticipa il promo tour con la band dei Guano Padano. “Stammi accanto” è un album che invita ad un ascolto profondo, dove la poesia e l’emozione sono protagoniste indiscusse.

L’evento è promosso dall’associazione Jump Live in collaborazione con l’associazione culturale Séte e rientra nel cartellone degli eventi “Uno spettacolo d’estate”.

