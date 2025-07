Iniziati a Firenze i lavori alla linea T1 della tramvia, incrementati i bus sostitutivi

Sono iniziati da due giorni, il 7 luglio, e dureranno circa due mesi i lavori per sostituzione dei binari usurati della linea T1 della tramvia a Firenze: l'intervento si svolge nella curva tra viale Rosselli e via Iacopo da Diacceto e, spiegano da Gest, consentirà di accorciare i tempi di percorrenza sulla linea.

Durante i lavori, la T1 farà servizio da "Villa Costanza" a "Porta al Prato-Leopolda" e viceversa, e da "Unità" a "Careggi" e viceversa. La linea T2 farà regolare servizio e non sarà interessata da interruzioni. Per il tratto interessato, sarà attivo un servizio sostitutivo operato dai bus di Autolinee Toscane dalla fermata "Leopolda T1 Porta al Prato" alla fermata "Sostitutivo Alamanni". Il cantiere si estende per 40 metri circa e non interessa il traffico veicolare in nessuna delle due direttrici coinvolte. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Ing. De Aloe Costruzioni di Brescia, spiega ancora il gestore della tramvia, sotto la supervisione tecnica del reparto Manutenzione di Gest e la Direzione Lavori/Coordinamento della Sicurezza dell’Ing. Maurizio Falzea. L’intervento è completamente finanziato da Gest.

"Una struttura complessa come la tramvia, che trasporta ogni giorno 160.000 persone, ha bisogno di costante manutenzione sia sui tram che sulla linea, con interventi quotidiani che normalmente passano inosservati e che non ricadono sul servizio, ma qualche volta i lavori sono più impattanti, come nel caso della curva Iacopo da Diacceto – ha dichiarato alla presentazione dei lavori l’ad di GEST Denis Ratto -. Si tratta di un lavoro complesso e siamo consapevoli che creerà alcuni disagi, ma è un intervento necessario per mantenere la nostra tramvia efficiente e in salute".

Il Comune di Firenze chiede più bus, Gest li mette a disposizione

Nel secondo giorno di lavori per la sostituzione dei binari, il Comune di Firenze per voce dell'assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio chiede più corse dei bus: "Chiediamo a Gest e At uno sforzo ulteriore. Bisogna aumentare il numero delle navette che collegano le due fermate della linea T1 a monte e a valle del tratto interrotto per i lavori" dichiara in una nota da Palazzo Vecchio. "I cittadini segnalano che, a fronte dei tanti passeggeri della tramvia, i bus sono pochi con lunghe attese alle fermate. Visto che i lavori andranno avanti per altri due mesi chiediamo a Gest e At di potenziare il servizio sostitutivo effettuato dai mezzi di Autolinee Toscane".

Non tarda ad arrivare la risposta di Gest: "A seguito del lavoro congiunto con l'amministrazione comunale, Gest ha chiesto ad at di aumentare i bus sostitutivi che saliranno a 4 mezzi in servizio, collegando ininterrottamente Porta al Prato con la Stazione Santa Maria Novella. Ci sarà anche più personale con squadre fisse ad Alamanni, Porta al Prato e Valfonda, e altri nostri dipendenti tra le tre fermate, in base alla necessità" afferma Denis Ratto, ad di GEST. "Invitiamo, inoltre, tutti gli operatori del settore turistico a diffondere le informazioni che si possono trovare sul nostro sito web, sui nostri canali social e sul nostro canale Telegram, per agevolare gli spostamenti in città da parte dei turisti. Monitoriamo costantemente la situazione, pronti a fare correttivi come abbiamo fatto in questo caso".

Info su autobus sostitutivi

Saranno disponibili bus di at-autolinee toscane per operare il servizio sostitutivo tra la fermata Porta al Prato e la fermata Alamanni, che si muoveranno su un percorso "corto".

Da LEOPOLDA T1 PORTA AL PRATO (FI5751 – capolinea): viale Rosselli, Il Prato, via di Santa Lucia, via degli Orti Oricellari, via Alamanni (FERMATA SOSTITUTIVO STAZIONE T1).

Da FERMATA SOSTITUTIVO STAZIONE T1: via Santa Caterina da Siena, via della Scala, piazzale di Porta al Prato, viale Rosselli, destra piazza Vittorio Veneto, corsia riservata in sovrappasso, piazza Vittorio Veneto, LEOPOLDA T1 PORTA AL PRATO (FI5751 – capolinea).

Le fermate dei bus sostitutivi si trovano nelle immediate vicinanze di quelle tramviarie: LEOPOLDA T1 PORTA AL PRATO è il capolinea delle linee C2 C3 all’altezza del civico 8 di viale fratelli Rosselli; ALAMANNI è all’altezza del civico 3/A di via Alamanni.

I bus sostitutivi avranno una frequenza stimata di 5/6 minuti circa da inizio servizio fino alle ore 20:00 e di 8/10 minuti circa dalle ore 20:00 al termine del servizio. Ciononostante, si invitano i passeggeri a considerare la possibilità di un aumento dei tempi di percorrenza rispetto ai 40 minuti circa da Villa Costanza a Careggi in T1: data la differente capienza tra tram e bus (270 passeggeri del tram contro 100 del bus), potrebbe rendersi necessario attendere più di una corsa, prima di proseguire il viaggio in bus.

PERCORSI TRA LE FERMATE. Se si proviene da Porta al Prato, arrivati in bus ad Alamanni, nel caso si sia diretti alle fermate successive (da Valfonda a Careggi), si consiglia di attendere il tram T2 direzione San Marco-Università alla fermata Alamanni e proseguire verso Valfonda e qui scendere e proseguire in T1, oppure di recarsi a piedi alla fermata di VALFONDA STAZIONE dall’altra parte della stazione Santa Maria Novella.

Se si proviene da Careggi e si è diretti a Villa Costanza, si consiglia di scendere a Valfonda e recarsi in via Alamanni dall’altra parte della stazione ferroviaria e quindi dirigersi alla fermata del bus sostitutivo, oppure da VALFONDA STAZIONE prendere la linea T2 direzione Peretola Aeroporto fino alla fermata ALAMANNI STAZIONE.

