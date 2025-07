Mancata riapertura del Ponte della Botte, FdI presenta interrogazione in Provincia

“In merito alla mancata riapertura del Ponte della Botte, annunciata lo scorso 24 giugno 2025 dal presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, è inaccettabile che da quella data non siano più giunte notizie sullo stato di avanzamento dei lavori. Un comportamento grave, che dimostra un menefreghismo senza precedenti” – dichiarano il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Matteo Bagnoli e il consigliere comunale di Calcinaia Matteo Becherini.

“I lavori, avviati ormai da oltre un anno, continuano a subire rinvii. È possibile che dopo dodici mesi non ci sia ancora una data certa per la riapertura completa del ponte? Certa, cioè che non venga puntualmente disattesa? E perché Angori continua a tacere?” – si domandano i due esponenti.

“Dal 30 aprile 2025 il ponte è stato riaperto parzialmente, con senso unico di marcia nella direzione Vicopisano–Fornacette, su una carreggiata particolarmente stretta e disagevole. “È accettabile mantenere aperto un ponte in queste condizioni? Se un automobilista avesse un’emergenza e dovesse uscire dall’abitacolo, come farebbe?” - si domandano ogni giorno gli automobilisti che vi transitano. La sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità, non un optional” – incalzano i due esponenti.

“Negli ultimi mesi si è inoltre registrato un rallentamento evidente dell’attività di cantiere, anche per la presenza ridotta di personale, fatto che fa temere ulteriori ritardi nel completamento dell’opera.”

“La lunga chiusura del ponte ha causato disagi significativi alla popolazione e pesanti ripercussioni sulle attività economiche della zona, che hanno subito forti cali di fatturato e difficoltà logistiche. Nonostante lo stanziamento straordinario da parte della Regione Toscana di 120.000 euro a favore delle attività commerciali danneggiate, le risorse disponibili sono del tutto insufficienti a coprire le perdite subite.”

“Una situazione assurda e senza precedenti. Come opposizione provinciale vogliamo fare chiarezza: per questo abbiamo presentato un’interrogazione al presidente della Provincia Massimiliano Angori per chiedere una data certa per il completamento dei lavori. Vogliamo sapere quali motivazioni siano state fornite dalla ditta appaltatrice circa l’insufficienza di personale nel cantiere, se siano state applicate penali contrattuali per il mancato rispetto dei tempi di consegna, e se l’Amministrazione Provinciale intenda destinare tali risorse al sostegno delle attività produttive colpite dalla chiusura del ponte” – ha dichiarato il consigliere provinciale Matteo Bagnoli.

“Angori si deve assumere la responsabilità politica, morale ed economica per i danni che lui stesso ha causato ai cittadini e alle imprese del territorio” – concludono Bagnoli e Becherini.

Lo dichiarano in una nota il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Matteo Bagnoli e il consigliere comunale di Calcinaia di Fratelli d’Italia Matteo Becherini.

Fonte: Ufficio Stampa