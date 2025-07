Marco Malvaldi presenta il suo romanzo alla Festa de l'Unità a Castelfiorentino

Dal 10 al 27 luglio torna la Festa de l’Unità di Castelfiorentino (presso il parco Roosevelt), e dopo qualche anno di assenza ci sarà di nuovo uno spazio libreria, per la prima volta gestito da Libri & Persone*: libri per ragazzi, saggi e attualità, narrativa di qualità, ma anche gialli, romance, fantasy, fumetti e manga, insomma ce n’è per tutti i gusti. Inoltre per tutta la durata della Festa, lo spazio libreria proporrà un ricco programma di presentazioni e incontri con gli autori, che comprende anche due serate di giallo toscano DOC. Tutti gli incontri si terranno alle 21.30.

Rassegna Due serate di giallo toscano DOC:

Domenica 13 luglio Stefano Tofani presenta La bestia che cercate. Ambientato nella Toscana profonda, è un giallo originale, che sfuma a tratti nella commedia all'italiana, con personaggi a cui ci si affeziona subito. Un noir che ci fa sorridere amaramente delle nostre piccole e grandi meschinità e riflettere sulle maschere che indossiamo ogni giorno.

Giovedì 24 luglio Marco Malvaldi presenta Piomba libera tutti. Al BarLume è rimasta una sedia vuota, una sedia piccola, ma il vuoto di quella sedia toglie il respiro a tutti. I vecchietti e il barrista Massimo tornano a indagare a Pineta mentre il lettore condivide con loro la suspense del delitto e la malinconia del ricordo.

Gli altri appuntamenti:

Giovedì 10 luglio Luca Bonini presenta Le geometrie variabili Laura e Piergiulio si incontrano in una Torino piena di luce. Lui è un bravo psicoanalista, ma come uomo è irrisolto. Lei è stata una bambina abusata, mentre oggi è una giovane donna inquieta e ambivalente verso la figlia. Un romanzo ruvido e potente.

Martedì 15 luglio Lucia Petraroli presenta Data di scadenza Dieci anni: questa la data di scadenza all’indomani del trapianto di cuore del padre di Lucia entro la quale vivere, amare, sognare, fare progetti. Un verdetto senza possibilità di appello, un orologio che scandisce la vita, tic tac, tic tac… Ma l’amore, la passione, i valori, la determinazione, il coraggio hanno una data di scadenza? Il memoir intimo e doloroso di una grande giornalista.

