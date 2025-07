Nonlobuttovia, appuntamento con le prossime aperture

Tre servizi di prossimità molto utili che si occupano di riuso, riciclo e di prodotti agricoli genuini e di qualità. Ecco di seguito le prossime aperture di “Nonlobuttovia Mobili”, nella sede al palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato alberato e ad Avane, a La Vela Margherita Hack, in via Magolo, 32. Mobili, oggettistica da casa, giochi, vestiario, suppellettili e molto altro: un buon usato che diventa un'opportunità da non perdere.

Mentre in via Bisarnella, anche per questo mese (e per la prima volta nella storia del mercato agroalimentare empolese), vi aspetta il “Mercatale in Empoli".

FOCUS - Calendario alla mano, ad Avane il servizio aprirà come di consueto la seconda domenica del mese e quindi il 13 luglio 2025, dalle 9 alle 12. Per informazioni contattare il numero telefonico 377 0951094. Mentre Nonlobuttovia Mobili vi aspetta, dopo l’apertura di domenica scorsa, giovedì 10 e domenica 20 e giovedì 24 luglio, dalle 10 alle 12.30. La gestione è a cura dell'associazione Lilliput. Nel mese di agosto i due servizi effettueranno la chiusura estiva.

Per il “Mercatale in Empoli”, appuntamento con la qualità sabato 12 luglio, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini con l’azienda agricola Belvedere che porterà pasta e olio extravergine di oliva; i salumi, la carne di vitello di maiale, pollo e coniglio di Marco macelleria; l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio; la Contadina con formaggi caprini e infine, Luigina d’Ercole con le verdure di stagione.

REGOLAMENTO NONLOBUTTOVIA MOBILI – Coloro che vogliono prendere dei mobili devono munirsi di una tessera della validità di un anno solare. Si può fare soltanto una tessera per famiglia. La tessera di Nonlobuttovia Mobili è indipendente da quella di Nonlobuttovia di Avane.Con una tessera si possono prendere al massimo cinque mobili l’anno e non più di uno al mese. Non è consentito prenotare i mobili per il mese successivo. I mobili verranno ritirati gratuitamente con le stesse modalità di Alia. Se l'utente ha necessità che il mobile venga prelevato e/o smontato (o consegnato) nella propria abitazione, le modalità del servizio dovranno essere concordate con gli operatori. I mobili scelti devono essere ritirati entro sette giorni, dopodiché saranno rimessi a disposizione del pubblico. Si accettano solo mobili in buono stato. Per avere maggiori informazioni, contattare il numero 370 3790973.

