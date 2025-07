Passaggio di consegne al Rotary Club Empoli: Giovanni Calugi nuovo presidente

Una splendida serata estiva ha fatto da cornice alla Conviviale del Rotary Club Empoli per la cerimonia del passaggio delle consegne dal Presidente uscente Roberto Gelli al Presidente entrante Giovanni Calugi. Suggestiva la location del Ristorante Bellosguardo, in un’invidiale posizione tra le splendide colline intorno a Vinci.

La serata si è svolta in un clima di grande amicizia con la partecipazione sentita di tantissimi soci e socie accompagnati da molti familiari, arricchita dalla presenza di autorità civili quali il Vicesindaco di Empoli Nedo Mennuti e i Sindaci di Limite e Capraia, Alessandro Giunti, e di Montelupo f.no, Simone Londi.

È toccato a loro iniziare gli interventi: tutti hanno ringraziato per gli inviti ed hanno sottolineato l’importanza dell’azione sul territorio svolta dal Rotary con progetti importanti e significativi contributi sempre in favore delle varie associazioni presenti sul territorio. Da sottolineare, fra gli invitati, la presenza della past-presidente del R.C. Fucecchio Cristina Lotti, e di alcuni membri della Rotary Sband, anch’essi soci dello stesso club.

Folta anche la presenza dei giovani del Rotaract, guidati dal presidente Samuele Masotti, a significare l’importanza della collaborazione tra i due clubs. A questo riguardo è da sottolineare come questa sia stata l’occasione per presentare un nuovo socio tra i membri del Rotary. Infatti il Presidente Roberto Gelli si è dichiarato onorato di “spillare” un ex-rotaractiano, EdoardoSoldaini, entrato così a far parte con merito della grande famiglia rotariana.

Gelli ha illustrato i molteplici progetti portati a termine nell'annata, comunicando come siano arrivati dal Distretto 2071 importanti riconoscimenti per il lavoro che è stato fatto nel corso dell’annata. Il primo e più importante è il “Paul Harris Fellow”, uno dei massimi riconoscimenti del Rotary international, un premio di grande prestigio conferito solo a individui o a club che si sono distinti per servizi

meritori in favore della Rotary Foundation. Inoltre la Commissione Comunicazione e social, guidata da Andrea Cantini, è stata premiata per l’eccellente lavoro svolto durante l’annata rotariana, contribuendo cosi a rafforzare l’identità, la visibilità e il coinvolgimento del club sul

territorio.

Infine il Presidente ha ringraziato tutte le socie e soci per la fattiva collaborazione dimostrata e, in particolare, i membri del Consiglio direttivo, invitati al tavolo della presidenza per una foto di rito.

Si è poi passati al passaggio del collare del presidente da Roberto Gelli a Giovanni Calugi dando inizio ufficialmente all'annata della sua presidenza. Il nuovo presidente, a sua volta, ha elencato a grandi linee il programma per l'A.R. 2025-26 ed ha voluto a suo fianco tutti i consiglieri e i Presidenti di commissione da lui nominati. La serata si è conclusa con un brindisi beneaugurante per la programmazione di tanti progetti significativi da portare a compimento nel corso dell'annata appena iniziata.

Fonte: Rotary Club Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate