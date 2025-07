Operatore investito al centro di raccolta di San Miniato, Geofor: "Intollerabile. Massima solidarietà"

Geofor, azienda che si occupa del servizio di raccolta rifiuti in 25 comuni della provincia di Pisa, denuncia una grave aggressione nei confronti di un operatore al centro di raccolta di San Miniato. È successo questa mattina quando, come riferito in una nota dall'azienda, "un utente, recatosi all'impianto per conferire vari rifiuti tra cui olio esausto, dopo aver ricevuto le indicazioni da parte di un operatore sull'obbligo di svuotare il contenitore dell'olio all'interno dell'apposita cisterna, ha reagito in modo aggressivo abbandonando il contenitore intero a terra. Dopo il gesto, la persona" si tratterebbe di una donna, "risalita a bordo del proprio veicolo per allontanarsi ha investito l'operatore con la propria auto, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso". Il lavoratore "ha riportato ferite che hanno richiesto l'intervento dei sanitari".

Ferma condanna espressa da Geofor e dal Comune di San Miniato. "Non è tollerabile che un nostro dipendente venga aggredito mentre svolge il proprio lavoro con diligenza" afferma l'amministratore delegato di Geofor Paolo Vannozzi. "Esprimo la massima solidarietà al nostro collega e garantisco sin da ora tutto il supporto dell'azienda, anche per eventuali azioni da intraprendere. Geofor non tollera e non tollererà mai comportamenti di questo genere da parte degli utenti per i quali si presta servizio". Parole di vicinanza sono arrivate anche dal sindaco Simone Giglioli: "Condanno fermamente quanto accaduto ed esprimo piena solidarietà all'operatore coinvolto. Voglio ribadire l'importanza del rispetto verso chi ogni giorno lavora al servizio della collettività, sottolineando che il responsabile è stato individuato e dovrà affrontare le conseguenze di un gesto che poteva davvero essere pericoloso".

