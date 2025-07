Regionali, a Empoli la 'Festa Azzurra': i candidati FI dell’Empolese-Valdelsa si presentano

Giovedì 17 luglio alle ore 19, presso il Giardino della Chiesa di Villanova (Via San Donato in Poggio, 9 – Empoli), si terrà un aperitivo organizzato per la presentazione dei candidati dell’Empolese-Valdelsa alle prossime elezioni regionali.

All’evento saranno presenti il Segretario e Consigliere Regionale di Forza Italia Marco Stella, le Onorevoli Chiara Terreni ed Erica Mazzetti, i vertici provinciali e regionali del partito Paolo Giovannini, Samuele Castellaneta e Nicola Nascosti, insieme all’Onorevole Deborah Bergamini, Vice Segretario Nazionale di Forza Italia.

Nel corso dell’incontro sarà illustrato anche il Programma Elettorale.

Notizie correlate