Sagra della Zuppa 2025 & RB Festival: a Fucecchio due weekend di concerti e piatti della tradizione

Per la strepitosa zuppa, per i grandi concerti – tutti a ingresso libero – per quella meravigliosa atmosfera conviviale, lontana dai trendissimi festival dell’italica estate. E dai loro biglietti esosi.

Sagra della Zuppa & RB Festival, ovviamente. Due fine settimana da gustare, ballare e divertirsi, da giovedì 10 a domenica 13 e da giovedì 17 a domenica 20 luglio a Fucecchio, contrada Massarella, tra Firenze e Pisa. Ci trovate il cantautorato indie di Dente, quello romantico e ribelle di Cimini, il rap di Tormento, il pop d’essai dei Viito e quello estatico dei Delicatoni. E poi Cecco & Cipo, Danu, Grandi Raga, Giulia Mutti, Lo-Fi Le Fusa, Michiamanojack, ⁠Amira, Synr Chase, Principe, la serata-evento “Azzurro”… E ci trovate tante delizie della tradizione toscana, a cominciare dalla zuppa, chiaro, prelibatezza della zona preparata da mani sapienti.

Applausi quindi al gruppo Spontaneo d’Iniziativa della Contrada Massarella, ai rudies della Limonaia Club di Fucecchio che curano la parte artistica e soprattutto alle volontarie e ai volontari che da 54 anni rendono possibile una kermesse che richiama pubblico da ogni dove. Consiglio, venite presto.

Con il sole o con il vento, non c’è Sagra della Zuppa che non parta con “I Love Concorde”. Così sarà giovedì 10 luglio, quando sul palco di piazza 23 agosto saliranno Dj, animatori e personaggi che resero celebre il tempio toscano della dance 80/90, il Concorde, appunto. Dream pop e affini ma anche elettronica e digressioni dance: incensati da critica e pubblico i Delicatoni approdano venerdì 11 luglio per farci ascoltare, e ballare, il nuovo album “Delicatronic”. Ad aprire la serata sono i giovanissimi Grandi Raga, da Arezzo con grande eclettismo, e i fiorentini Lo-Fi Le Fusa, vincitori dell’ultima edizione del Rock Contest di Controradio: vuol dire qualità.

Il nuovo che avanza ha anche i volti dei Viito, duo da milioni di stream che dopo l’esordio exploit di tempo addietro ha confermato l’indole cantaupop con l’album “Naturale”. Perfetta la combine con Cimini, quello di “La legge di Murphy” e di “Mondo Tragico Quasi Magico”, per cantare e ballare sognando un pianeta migliore, insieme al cantautore toscano Michiamanojack. E sempre sabato 12 a Massarella (ore 16) c’è la Soupalova Social Ride, escursione organizzata da Cantilovers e dedicata ai fan della bici vintage: un fresco percorso attraverso il bosco delle Pinete con mountain bike rigorosamente anni 80/90 alla scoperta di "Imboscata", progetto di arte contemporanea ove gli artisti coinvolti sono invitati a misurarsi con la realtà del bosco (per informazioni e iscrizioni infocantilovers@gmail.com – IG @cantilovers).

Domenica 13 luglio segnerà il ritorno Cecco e Cipo, quelli che, sempre a X Factor, pronunciarono l’ormai celebre “Siamo qui per cuccare”: la loro peculiarità è l’arte del racconto, un gusto per lo storytelling cantato con ironia e irriverenza. Da non perdere l’opening act di Danu, cantautore toscano che con brani come "È stato bello" e “Occhi rossi” vanta ascolti milionari sul web.

Il secondo fine settimana della sagra della Zuppa prende il via giovedì 17 luglio con la Serata Massigiana: la grande festa della contrada Massarella che ogni anno trasforma in guitti, cabarettisti e comici tanti personaggi e insospettabili cittadini della Contrada.

Romantico e disilluso quanto basta, Dente è un alieno della canzone d’autore che racconta l’amore con ironia e originalità. Venerdì 18 luglio ci fa ascoltare il nuovo capitolo discografico “Santa Tenerezza”, insieme a perle del passato come “A me piace lei”, “Buon appetito”… Sono della partita anche Giulia Mutti e ⁠Amira, ottime, giovani, cantautrici toscane.

Giù il cappello: sabato 19 è in arrivo Tormento, senatore dell'hip hop italiano, da sempre fedele a un'idea di musica che unisce la forza del rap alla sensibilità del soul. E poi, una narrativa distante anni luce dai (triti e ritriti) luoghi comuni del genere, come conferma il recente Ep “Petali e spine”. In apertura il rapper militante di Principe e quello “no-sense” di Synr Chase.

Domenica 20 luglio si chiude con "Azzurro, la festa italiana" e c’è da ballare: piazza 23 agosto diventa una grande disco, la consolle è nelle mani di Fritz Orlowski e Gruvy, sui piatti girano successi di Loredana Bertè, Subsonica, Articolo 31 e altri big, tutti di marca italiana. Si spazia tra suoni ed epoche, con ritmo sostenuto e gran coinvolgimento, grazie anche al gioco di luci di Marsplanetelo Vj.

Alla Sagra della Zuppa non si mangia solo… la zuppa. Ci sono splendide grigliate, tortelli e specialità toscane e altre leccornie preparate amorevolmente dai cuochi (mamme, babbi, nonne e nonni) di Massarella. Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.

Con il contributo e il patrocinio del Comune di Fucecchio. Info www.contradamassarella.com, www.instagram.com/r_b_festival, www.facebook.com/rbfestivalmassarella.



LA SAGRA DELLA ZUPPA - La Sagra della Zuppa nasce nel 1971 quando alcuni giovani massigiani si riunirono nel Gruppo Spontaneo di Iniziativa sotto la guida di Don Duilio Rogaziani con lo scopo di creare una manifestazione che rivitalizzasse il millenario paese di Massarella. Puntare sulla Zuppa non fu una scelta casuale: era e rimane un tipico piatto toscano che trae origine dalle famiglie contadine e Massarella, sita sulle dolci colline delle Cerbaie affacciata sulla piana del Padule di Fucecchio, aveva profonde radici nella coltivazione della terra e del padule.

La Sagra si teneva in origine in settembre per la festa della Madonna, Patrona di Massarella. Le prime edizioni si svolsero nel solo giorno della domenica e la Zuppa veniva distribuita nel pomeriggio nella piazza sottostante la Chiesa Millenaria, nello stesso giorno si svolgevano giochi antichi tra massigiani e suonavano orchestrine di piazza.

Col passare delle edizioni aumentarono anche i giorni di festa, mentre sul palco salivano artisti sempre più importanti. Successivamente la Sagra fu anticipata a luglio per permetterne un più ampio svolgimento, ma la formula, quella non è mai cambiata: la mitica Zuppa, spettacoli gratuiti e cene con tanta allegria nella stessa piazza XXIII Agosto.

Alla Sagra della Zuppa si sono esibiti Silvan, Sabani, Panariello, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Wilma Goich, Walter Santillo, Gigi e Andrea, Giucas Casella, gli Stadio, Umberto Tozzi, Jerry Calà, Donatella Rettore, Dik Dik, Maurizio Vandelli, Camaleonti, New Trolls, Homo Sapiens, Paolo Ruffini, la PFM (due volte), Nada, Franco Califano, fino ad arrivare agli ultimi anni dove è stata intrapresa una nuova linea artistica promuovendo il RB Festival in collaborazione con la:limonaia club di Fucecchio.

Lo scopo della nuova linea artistica è abbattere gli steccati che a lungo hanno confinato artisti e generi musicali nelle rispettive riserve. Per dimostrare che passato e presente convivono a meraviglia, che scene alternative e mamme col passeggino hanno le loro affinità. E che anche il più bohemien dei cantautori, davanti a un piatto di zuppa…

LA ZUPPA – Vera delizia della cultura contadina. Un concentrato di pane toscano raffermo, fagioli cannellini bolliti con salvia e aglio, olio di oliva bono, cavolo nero, zucchini, verza, carote, cipolla, sedano, patate, pomodori sale e pepe. La preparazione richiede molte ore di lavoro ogni giorno.

Programma RB Festival & Sagra della Zuppa 2025

Apertura stand dalle ore 19,30, inizio spettacoli ore 21,30. Ingresso libero.

Giovedì 10 luglio 2025

I Love Concorde

Massimo DJ Bani e Luca Berger DJ e tutto lo staff storico della discoteca Concorde

Venerdì 11 luglio 2025

DELICATONI

GRANDI RAGA

LO-FI LE FUSA

+ DJ SET

Sabato 12 luglio 2025

VIITO

ceccvo cipoCIMINI

MICHIAMANOJACK

DJ SET



Domenica 13 luglio 2025

⁠CECCO & CIPO

DANU



Giovedì 17 luglio 2025

SERATA MASSIGIANA

Cabaret e Musica dei Massigiani allo sbaraglio

Venerdì 18 luglio 2025

⁠DENTE

GIULIA MUTTI

⁠AMIRA

+ DJ SET

Sabato 19 luglio 2025

⁠TORMENTO

SYNR CHASE

⁠PRINCIPE

+ DJ SET

Domenica 20 luglio 2024

"AZZURRO, LA FESTA ITALIANA"

Tutta Musica Italiana

Lo show in piazza sul palco principale!

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa