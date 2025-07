Blitz dei Chiostri, successo per la seconda edizione ai Loggiati di San Domenico

È andata in scena ieri sera, nella suggestiva cornice dei Loggiati di San Domenico, la seconda edizione del "Blitz dei Chiostri".

Un torneo aperto a tutti, che ha visto l'adesione di quasi 50 partecipanti. L'organizzazione era a cura di Scaccorosso, in collaborazione con Empoli Scacchi.

"Il nostro - spiega Alessio Cupelli, presidente di Scaccorosso - è un connubio ormai consolidato e approfitto dell'occasione per ringraziare in primis Graziano Furlani, sempre in prima linea per darci una mano. L'iniziativa è stata molto partecipata ed ha visto un ottimo livello, con giocatori provenienti anche da Montecatini, Prato e Firenze".

Insomma un torneo estivo ben riuscito, anche se gli appuntamenti di Scaccorosso non finiscono qui. "Continueremo ad organizzare serate di gioco libero in tutto il mese di luglio - precisa Cupelli - il martedì, ai Loggiati di San Domenico, in occasione della chiusura delle strade, mentre il venerdì saremo a La Serra, presso la nostra sede, sita al Circolo Arci. L'orario di inizio sarà sempre intorno alle 21".

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Scaccorosso al numero 392 0773405.

Fonte: Ufficio Stampa