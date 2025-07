Scuole e viabilità, la Metrocittà investe

Il Vice Sindaco Metropolitano con delega al Bilancio, Alessio Mantellassi, ha presentato nel Consiglio metropolitano la ricognizione sulla verifica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio dalla quale non emergono situazioni critiche come debiti da finanziare, visto il formale e sostanziale equilibrio, sia delle spese correnti sia degli investimenti.

Si è quindi portato in approvazione al Consiglio la variazioni di bilancio, in riferimento all’avanzo di amministrazione disponibile.

In particolare, l’avanzo di amministrazione per euro 9.317.069 verrà utilizzato per interventi negli istituti scolastici, come l’adeguamento sismico dell’Istituto Volta Gobetti per 2.580.000 euro, dell’Istituto D'arte Ceramica per 2.459.029 euro e dell’Istituto Buontalenti Succursale per 2.438.972 euro. Inoltre, 1.839.068 euro sono destinati a interventi di prevenzione incendi di Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana, oltre che della Prefettura e del Museo.

In aggiunta, si andranno a finanziare, con fondi propri della Metrocittà per 120.000 euro, la sostituzione di pavimenti presso l’Istituto scolastico Sassetti Peruzzi;

Il Vice Sindaco ha sottolineato che, a causa di una riduzione dei fondi per la manutenzione stradale da parete del Ministero “Viene colpita la qualità della rete stradale e la nostra capacità di operare, perché si tratta di un taglio molto importante che porta a dover coprire con risorse proprie gli impegni già presi per dei cantieri già in farse di avvio, cosa che cambia gioco forza la programmazione dell’ente e gli slittamenti al 2027 di alcuni interventi per reggere al taglio”.

Su quest’ultimo punto è intervenuto Gianni Vinattieri, Consigliere metropolitano di “Per il cambiamento”: “Il ministero si è impegnato a rifinanziare i tagli ma in effetti servono compensazioni finanziarie immediate per attuare gli interventi già approvati”.

La proposta è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza.

Mantellassi ha illustrato anche una proposta di modifica al Documento Unico Programmazione - Dup 2025-2027

In evidenza, tra le novità contenute nell’aggiornamento, l’accordo quadro sui servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città metropolitana di Firenze 2025-2028 per la zona dell’Alto Mugello e Mugello Ovest.

Si segnala l’inserimento o lo spostamento di interventi nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2025-2027, in particolare, per l’annualità 2025: manutenzione dell’impianto di condizionamento di Palazzo Medici Riccardi, uffici della Metrocittà e Museo, e della Prefettura, per un importo di euro 300.000. Per il 2027 previsti i lavori di ristrutturazione per il recupero dell’immobile Inps in via Pergolesi, da destinare a sede scolastica, per un importo di euro 7.916.620. Inoltre, si prevede lo spostamento all’annualità 2027 dei lavori di ampliamento della Chiusa, la sostituzione del finanziamento, da regionale a metropolitano, per i lavori adeguamento sismico della succursale dell’istituto Buontalenti, con un finanziamento aggiuntivo di 499.240,00 euro, oltre a finanziamenti aggiuntivi con risorse proprie dell’ente, su interventi di edilizia scolastica già presente nel programma, per un totale complessivo pari a 6.879.146 euro.

Per la viabilità, a seguito del decreto di definanziamento del Ministero per gli anni 2025 e 2026, si è provveduto inoltre a rifinanziare, con risorse proprie dell’Ente metropolitano gli interventi già programmati per 3.442.507 euro per l’anno 2025 e 3.354.507 euro per l’anno 2026.

Come ha spiegato il Vice Sindaco Mantellassi: “Andiamo a salvaguardare gli interventi non finanziati dal Ministero con nostre risorse di bilancio”.

Infine, per l’intervento alla Frana Rifredo sulla Sp 503 Del Passo del Giogo in località Firenzuola, si è proceduto alla sostituzione del finanziamento da metropolitano a regionale per euro 393.000.

L’intervento è stato approvato dalla maggioranza. Contrari i consiglieri di ‘Per il cambiamento’. (og)

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate