Stanziati fondi per lavori straordinari su pubblica illuminazione a Santa Croce sull'Arno

Il sistema di illuminazione pubblica di Santa Croce sull'Arno nei prossimi mesi verrà potenziato attraverso interventi puntuali, in parte di manutenzione straordinaria in parte di estensione dei punti luce. Si tratta di lavori per circa 25mila euro che verranno eseguiti tra fine estate e l'inizio dell'autunno. La parte dei lavori, più importante, anche se probabilmente sarà l'ultima a essere realizzata, riguarderà l'estensione della rete della pubblica illuminazione nella zona di via del Ramo in prossimità dell'incrocio in via di Pelle. Qui verranno realizzati 4 nuovi punti luce, il primo sarà aggiunto su una struttura che è già dotata di 3 corpi illuminazione che così saliranno a 4, mentre altri 3 punti di illuminazione verranno collocati lungo via del Ramo. L'intervento verrà fatto attraverso collegamenti aerei visto che la natura della strada non permette di fare scassi e interventi per realizzare dei collegamenti interrati.

Gli altri lavori riguarderanno la riparazione di vari lampioni. In Lungarno Tripoli, vicino al parcheggio del locale dei Canottieri, verranno riparati 2 lampioni che al momento risultano spenti a causa di un guasto all'alimentazione elettrica. Altri due punti luce che verranno riattivati e che hanno problemi di alimentazione sono in via Viviani, mentre in via Caravaggio e via don Valiani verranno sostituiti i corpi illuminanti di vari lampioni deteriorati. In via dei Mille invece verrà sostituito un palo danneggiato da un incidente in prossimità del civico 24.

“Questi lavori straordinari, gli stanziamenti per le manutenzioni ordinarie sono già stati esauriti – dice l'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri – per quanto si tratti di una cifra relativamente piccola, sicuramente porteranno un miglioramento alla pubblica illuminazione. L'intervento in via del Ramo, dall'incrocio con via di Pelle poi migliorerà una situazione che al momento è veramente carente come pubblica illuminazione. Il ripristino invece dei punti luce non più funzionanti oltre ad essere un atto doveroso, sicuramente migliorerà anche la situazione in termini di sicurezza stradale ma anche di sicurezza personale, si sa che nell'oscurità della notte eventuali malintenzionati trovano più facilità a operare”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa