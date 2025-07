Torna la Festa dell'Unità di Montespertoli: il programma

Torna anche quest'anno la Festa de l'Unità di Montaione, da giovedì 10 a domenica 13 luglio presso il Parco dei Mandorli (Via Buozzi) con i consueti appuntamenti culturali e politici, intrattenimento, musica e buon cibo.

Giovedì 10 luglio alle 18:30 il sindaco Paolo Pomponi e la Giunta comunale inaugureranno l'edizione di quest'anno con una sintesi del primo anno di questa consiliatura e approfondendo le sfide che ha davanti la comunità di Montaione. Dalle 18 saranno organizzati giochi e attività per bambine e bambini, mentre dalle 21:30 si terrà la Tombola Sotto le Stelle a cura di ARCI Montaione.

Venerdì 11 luglio alle 18:30 sarà ospite Marco Tarquinio, europarlamentare del Gruppo Socialisti & Democratici, intervistato da Paola Sani e dal comitato Montaione per la Pace sui temi della geopolitica internazionale e sulle future scelte dell'Europa. Al ristorante dalle 20 è prevista la scelta di menù composto con i prodotti degli Ortolani Coraggiosi, accompagnata dalla musica del Trio "Variazioni Acustiche". Per info sul menu e prenotazioni: 335 1443689.

Sabato 12 luglio alle 18:00 le Donne Democratiche di Montaione organizzano con Laura Rimi e Senka Majda un incontro sul tema della cittadinanza, per riannodare i fili della grande mobilitazione relativa ai referendum dell'8 e 9 giugno scorsi. Alle 21:30 è in programma "Mago Mamò presenta: 'Mago, ma lei che lavoro fa?' - uno spettacolo seriamente comico" per bambine e bambini di tutte le età.

Domenica 13 luglio alle 18:00 saranno ospiti Giacomo Cucini e Brenda Barnini per approfondire l'impegno del PD Toscana nella creazione del programma per le prossime regionali. Sarà un'occasione di confronto e raccolta di riflessioni sul futuro di Montaione all'interno delle politiche regionali, su temi fondamentali come (fra gli altri) sanità, infrastrutture, lavoro e turismo. Dalle 20 cena toscana con i prodotti della tradizione con "Pappa, trippa & musica". Per info sul menu e prenotazioni: 333 9654737.

Ogni sera in funzione ristorante, pizzeria e bar, lo stand libreria e l'infopoint del Centro Aiuto Donna Lilith.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa