Tutto pronto per l’European Youth Orchestra 'Ferruccio Busoni'

Venerdì 11 luglio 2025, nella Collegiata di Sant’Andrea, alle 21, si terrà il concerto della European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” diretta dal Maestro Sergio Alapont. L’orchestra, formata da circa cinquanta giovani musicisti provenienti dall’Unione Europea e selezionati tramite bando, è uno dei progetti più ambiziosi del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Nata nel 2024, in occasione delle celebrazioni del centenario nel segno del "Musicista - Pensatore - Insegnante" Ferruccio Busoni (come recita ancora oggi a lapide posta sulla sua abitazione di Berlino), l'orchestra vuole essere un'occasione di formazione e di condivisione per i giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro nell'ambito musicale.

La settimana di residenza artistica è già iniziata e i ragazzi, che ogni giorno studiano presso il Teatro Il Momento con il Maestro Sergio Alapont, hanno anche avuto una preziosa occasione di formazione grazie alla masterclass tenuta da Salvatore Quaranta (Primo violino dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino), Andrea Favalessa (Primo violoncello dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano), Luca Milani (Primo clarinetto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), Ettore Bongiovanni (Primo corno dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI).

Il programma del concerto è il seguente: Introduzione – Maestoso e Adagio da Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce, Hob:XX:1 di Joseph Haydn, Concerto per flauto e arpa K 299 di Wolfgang Amadeus Mozart e la celeberrima Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven. Non manca un omaggio a Ferruccio Busoni con il Praeludium dalla Symphonische suite op. 25.

Si ricorda che l'ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, Empoli, tel. 0571 711122 - 373 7899915; csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

