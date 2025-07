Unifi, iscrizioni ancora aperte per il primo Open day al Polo di Prato

C’è ancora tempo per iscriversi al primo Open day dell’Ateneo fiorentino ospitato nella sede della Fondazione PIN - Polo di Prato dell’Università di Firenze, in programma martedì 15 luglio (piazza dell’Università, 1 – ore 9).

La giornata di orientamento intende presentare l’offerta formativa di Unifi alle studentesse e agli studenti interessati a proseguire il percorso formativo dopo il diploma delle scuole superiori.

Durante la mattinata sarà possibile assistere alle presentazioni dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico e informarsi su servizi e opportunità offerte agli iscritti. Sarà anche l’occasione per partecipare a laboratori dedicati ai TOLC (Test On Line Cisia) e ai bandi di ammissione e per ricevere tutte le informazioni necessarie per affrontare la fase di selezione e ammissione ai corsi di laurea.

Saranno presenti gli stand delle Scuole e di alcuni servizi di Ateneo – Ufficio Orientamento, Unifi Include, Green Office – oltre a una postazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.ì

Per quanto riguarda l’offerta didattica, l’Aula 138 ospiterà le presentazioni delle Scuole di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (ore 10), Studi Umanistici e della Formazione - Area Umanistica (10.30), Economia e Management (ore 11), Giurisprudenza (ore 11.30), Architettura (ore 12) e Scienze della Salute Umana - Area Medica (ore 12.30).

Parallelamente, nell’Aula 139 si presenteranno alle future matricole le Scuole di Psicologia (ore 10), Scienze della Salute Umana - Area Farmaco (ore 10.30), Agraria (ore 11), Ingegneria (ore 11.30), Scienze Politiche (ore 12) e Studi Umanistici e della Formazione - Area Formazione (ore 12.30).

Nell’Aula 140, infine, si terranno gli interventi “Alla scoperta dell’Università” a cura dell’Ufficio Orientamento di Unifi (ore 10), “Il Diritto allo Studio Universitario in Toscana: una buona Regione per studiare” a cura dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ore 11) e “Let’s TOLC! Come si accede all'Università” a cura dell’Ufficio Orientamento (ore 12).

Per poter partecipare all’evento è consigliato registrarsi online entro il 13 luglio. Info su Unifi.it

“Con questa prima edizione dell’Open day – spiega la rettrice Alessandra Petrucci – vogliamo far conoscere l’offerta formativa, i servizi e le attività dell’Ateneo e ribadire la centralità di questo territorio per la nostra realtà. Un’importanza testimoniata dalla presenza della sede della Fondazione PIN Polo universitario, dall’intensa collaborazione con gli istituti scolastici della città e dai circa 4500 studenti di Prato iscritti ai nostri corsi”.

“Spesso tanti giovani pratesi guardano ad università del panorama nazionale senza valutare correttamente l’ampiezza e la qualità dell’offerta didattica offerta dell’Università di Firenze, che si conferma una realtà in crescita nel panorama internazionale – commenta la presidente della Fondazione PIN Daniela Toccafondi –. Per informare meglio tutti gli interessati, con accesso libero previa prenotazione, per la prima volta in assoluto presso Fondazione Pin si svolgerà l’open day. Spero che questo evento inauguri un appuntamento ricorrente per la nostra città”.

L’offerta dell’Ateneo fiorentino

Unifi si distingue per un’offerta didattica a 360 gradi, che abbraccia praticamente tutte le aree scientifico-disciplinari e presenta ben 148 corsi di laurea, di cui 64 percorsi triennali, 9 a ciclo unico e 75 lauree magistrali. I percorsi formativi affrontano anche le tematiche più attuali e urgenti: dallo sviluppo sostenibile all’intelligenza artificiale, dalle sfide demografiche alle nuove frontiere della tecnologia e della scienza, fino alla conservazione e alla promozione dei beni culturali e artistici.

L’Ateneo si è dotato anche di 2 corsi di laurea professionalizzanti, che prevedono un veloce inserimento nel mondo del lavoro nel campo delle tecniche e tecnologie per le costruzioni e nell’industria del legno e di 7 corsi di laurea in modalità mista (“blended”), cioè in parte in presenza e in parte online, per ampliare le possibilità didattiche e facilitare la conciliazione di studio e impegni lavorativi o familiari.

La novità dell’anno accademico 2025-26 è il corso di laurea magistrale in “Logica, filosofia delle scienze e metodi della ricerca”, progettato in collaborazione con la Scuola IMT Alti studi di Lucca. L’obiettivo è quello di formare laureati che uniscano una solida e strutturata preparazione in logica e filosofia della scienza con una forte capacità di interagire con la ricerca di frontiera in diverse discipline scientifiche.

L’offerta formativa si distingue anche per il respiro internazionale: 21 sono i percorsi internazionali, organizzati in collaborazione con università straniere per il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli e 18 i corsi di studio tenuti anche o esclusivamente in lingua inglese.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

Notizie correlate