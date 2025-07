Aggressione al liceo Michelangelo, due indagati chiedono il rito abbreviato

Nel procedimento per l’aggressione avvenuta il 18 febbraio 2023 davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, due militanti di Azione Studentesca hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, mentre un terzo ha richiesto la messa alla prova. Sono accusati di lesioni aggravate, di aver agito in gruppo e con minori. La decisione della giudice Serafina Cannatà è attesa per l’11 dicembre. L’aggressione, documentata in un video, coinvolse studenti di sinistra del collettivo Sum. Intanto, per tre minorenni indagati, è già iniziata la messa alla prova con lavori socialmente utili.

