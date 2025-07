Alessio Matteini giocherà nell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena

“Appena ho parlato con il presidente e i dirigenti è scattata la scintilla: mi ha convinto subito il progetto che hanno in mente e le prospettive che si creeranno attorno a esso quindi non ci ho pensato due volte a dire di sì”. Queste le prime parole di Alessio Matteini, nuovo schiacciatore dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Nato a Prato, classe 2005, 200 cm di altezza, è cresciuto nel fertile settore giovanile laniero per poi passare, stagione 2023-24, in forza all’allora Kemas Lamipel Santa Croce, società con cui ha disputato il campionato di A2 ma anche la serie B e l’Under 19 (finali nazionali). Da vero e proprio “jolly”, in grado di interpretare più ruoli, si è specializzato come attaccante di posto quattro: un’evoluzione portata a compimento nel corso dell’annata 2024-25 che si è conclusa con la promozione in A3 della Codyeco Lupi.

“Riguardo alle mie caratteristiche, sono un giocatore alquanto acerbo per il mio ruolo, ho iniziato a giocare stabilmente in posto quattro da poco più di un anno e ho ancora molto da imparare. La prossima stagione mi consentirà di osservare i compagni più esperti e crescere ancora, sono molto motivato e determinato”.

Quanto alle prospettive e agli obiettivi, Alessio ha le idee chiare: “Mi aspetto un gran campionato a livello di squadra: sappiamo che il livello della serie A2 si alza sempre di più ogni anno, ma sono sicuro che siamo un gruppo in grado di giocarsela alla pari con tutti. A livello personale, come detto, mi aspetto un’ulteriore crescita, che possa proiettarmi sempre di più nella pallavolo dei professionisti”.