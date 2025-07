Cade dal balcone e fa un volo di 6 metri: grave un ragazzo a San Romano

Un ragazzo di 27 anni è caduto da un balcone facendo un volo di 6 metri a San Romano nel comune di Montopoli in Val d'Arno. Il ragazzo avrebbe riportato una serie di traumi su varie parti del corpo ed è stato trasportato in condizioni gravi con l'elisoccorso in ospedale in Emilia Romagna. Il ragazzo è rimasto però cosciente. Da una prima ricostruzione sembra che il ragazzo abbia perso l'equilibrio tentando di agguantare un oggetto che stava cadendo giù. Si tratterebbe quindi di un incidente. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica, allertati anche i carabinieri. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30.