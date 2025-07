Da Cerreto Guidi a Arabba in bici: l'impresa dei 'Quattro Moschettieri'

Cerreto Guidi – Arabba, tutta d’un fiato. Anche quest'anno, i leggendari 'Quattro Moschettieri' – le inconfondibili Frecce Azzurre di Cerreto Guidi, conosciuti da tutti come “Quelli delle Sei” – stanno per lanciarsi in una nuova, epica sfida. Un'impresa fatta di pedalate, fatica e risate che da Cerreto Guidi porta fino ai pressi del Pordoi, tappa ciclistica mitologica. Gianandrea Macciocchi, Gianluca Rossetti, Luigi Nieri, Nello Caponi sono pronti!

La partenza ufficiale sarà alla mezzanotte tra il 10 e l'11 luglio alla rotonda di Tondo a Cerreto. Sabato 12 luglio, i quattro gladiatori del pedale si cimenteranno nel celebre circuito della Maratona delle Dolomiti, affrontando alcuni dei passi di montagna più iconici d’Italia: Passo Campolongo, Passo Pordoi, Passo Sella, Passo Gardena, Passo Giau, Passo Valparola, Mür dl Giat

Il tragitto dell’11 luglio sarà: Cerreto Guidi, Pistoia, Signorino, Porretta Terme, Bologna., Ferrara, Rovigo, Padova, Castelfranco Veneto, Feltre, Arabba. Il 12 invece spazio ai passi già menzionati.