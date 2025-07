Collaborazione Anc-municipale a Fucecchio, Cordone (Lega): "Positiva, ma non basta"

"Riteniamo positiva la stipula di una convenzione tra Comune di Fucecchio e Associazione Nazionale Carabinieri della stessa città del Padule per un lavoro di supporto e ausilio al personale della Polizia locale, a decorrere dal mese di luglio ma tutto ciò non basta per risolvere i problemi di Tutela dell'Ordine pubblico e di Sicurezza dei cittadini a Fucecchio, Comune di importanza primaria che incide su un territorio complesso che oltre a comprendere una parte del sistema collinare delle Cerbaie, passato alle cronache per l'intenso spaccio di droga che vi si verifica da anni (Cerbaie che interessano 4 province: quella Metropolitana di Firenze e quelle di Pisa, Pistoia e Lucca), fa da ponte tra il Comprensorio del Cuoio e della Pelle, l'Empolese Valdelsa e Firenze. Oggi nel pomeriggio, ci sarà un nuovo Consiglio comunale e all'ordine del giorno vi sono nuovamente le Comunicazioni del Sindaco Emma Donnini e dei documenti dell'opposizione, attinenti alla Sicurezza. Sulla base di ciò auspichiamo che utilizzando gli strumenti a sua disposizione, il Sindaco ci faccia sapere qualcosa sulla Tenenza dei Carabinieri, se il tema è stato abbandonato o meno, ribadendo la nostra proposta di capire, se il progetto della Tenenza non fosse stato scartato, se sia fattibile che la Legione Carabinieri Toscana possa acquistare l'edificio Landini Marchiani di piazza XX Settembre, deputato a tale scopo".-

Fonte: Ufficio stampa

