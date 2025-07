Comunicazione in ambito sanitario, nuovo corso gratuito UniPi

È disponibile sulla piattaforma nazionale Edvance (www.edvance.it) il nuovo corso online gratuito dell’Università di Pisa “Comunicazione in ambito sanitario: principi e strumenti” (https://www.edvance.it/edvance/app/courseDetails/401), a cura di Riccardo Ruffoli, professore associato di Anatomia Umana, e Ciro Conversano, professore associato in Psicologia Clinica e Dinamica, presso il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia.

Il MOOC (Massive Open Online Course) affronta in modo accessibile e rigoroso i fondamenti della comunicazione efficace tra professionisti sanitari e pazienti, fornendo strumenti utili per migliorare la relazione, la comprensione reciproca e la qualità del percorso di cura. Il corso si rivolge a studenti universitari, operatori sanitari, professionisti del settore medico-sociale e a chiunque sia interessato a sviluppare competenze comunicative applicate al contesto della salute. Il percorso unisce basi teoriche, riflessioni etiche e buone pratiche, con l’obiettivo di potenziare le soft skill oggi indispensabili in ambito clinico e assistenziale.

Il MOOC si inserisce nell’offerta formativa dell’Università di Pisa su Edvance, insieme a corsi già attivi come “Visualizzazione dei dati con R” e “Introduzione alle basi di dati”, confermando l’impegno dell’Ateneo nella promozione di una cultura digitale accessibile, multidisciplinare e inclusiva.

Per iscriversi è sufficiente accedere alla piattaforma Edvance: studenti e studentesse Unipi possono autenticarsi con le credenziali di ateneo, mentre per tutti gli altri è possibile l’accesso tramite SPID o CIE. Al termine del corso è previsto il rilascio di una micro-credenziale open badge, che attesta in forma digitale le competenze acquisite.

Il corso fa parte del progetto PNRR DEH-EDVANCE, hub nazionale per la formazione digitale avanzata coordinato dal Politecnico di Milano, che ha l’obiettivo di produrre MOOC di alta qualità per la formazione continua, l’aggiornamento professionale e il rafforzamento delle competenze trasversali.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa