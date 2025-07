Buongiorno oggi ringrazio una mia carissima amica, Eirca, siamo cresciute insieme fin da bambine. Mi ha mandato una ricetta molto gustosa e dai sapori e profumi estivi: Cous Cous freddo alle verdure a modo mio. La ringrazio anche delle foto che mi ha concesso.

Cous Cous Freddo alle verdure a modo mio

Ingredienti

400/500 gr di cous cous

2/3 carote

2/3 zucchine

1 melanzana grossa

1 peperone giallo e 1 rosso

Una o due manciate di pisellini surgelati

Peperoncino sminuzzato

Sale q.b.

Brodo vegetale

Olio Evo

Pomodorini

Formaggio a dadini tra scamorza affumicata, mozzarella, feta, ecc

N.B. Le quantità variano a seconda di quanto cous cous volete fare.

Preparazione:

Per prima cosa lavate tutte le verdure e tagliate le carote a pezzettini piccoli (dopo averle pelate), tagliate le zucchine, la melanzana e i peperoni a dadini. Mettete l’olio in wok o in una padella bella grande e fonda, aggiungete una tazzina di acqua e per prima mettete a cuocere le carote per almeno 10 minuti a fiamma alta. Successivamente aggiungete tutte le altre verdure tagliate in precedenza, poi i piselli, regolate di sale, un po’ di peperoncino e mescolate spesso. Lasciate cuocere il tutto a fiamma alta per circa 20/30 minuti. Nel frattempo che le verdure cuociono versate il cous cous in una ciotola bella capiente e bagnate con del brodo vegetale caldo, bagnatelo piano piano e sgranate ogni tanto con i rebbi di una forchetta finché la semola del cous cous non risulta morbida. Appena cotte e intiepidite aggiungete le verdure al cous cous e fate in modo che si incorporano bene. A questo punto potete aggiungere ciò che volete, Erica ci mette i pomodori da insalata tagliati a pezzetti oppure potete optare per i pomodorini datterini tagliati a metà. In più mettete il formaggio a piacere che può essere: scamorza affumicata, mozzarella, feta tagliate a dadini; poi il basilico sminuzzato, mescolate bene e mettete in frigo. Il cous cous servitelo freddo di frigo e sarà ancora più buono il giorno dopo.

Erica

